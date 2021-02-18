Kourtney Kardashian yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker Los Angeles'ta görüntülenmişti. Bir restoranda objektiflere takılan çift, paparazzilere rağmen rahat tavırlar sergilemiş ve aşk iddialarını da beraberinde getirmişti.

Kardashian, yaklaşık bir haftadır konuşulan dedikodulardan sonra birlikteliğini ilan etti. TV yıldızı, sevgilisiyle el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaştı ve Travis Barker ile aşk yaşadığına ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

People dergisinin iddiasına göre; Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. İkilinin samimiyeti ilerledi ve aşka dönüştü. Çifte yakın bir kaynak, "Her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçiniyorlar" dedi.

CİNSEL ZEVK ÜZERİNE MAKALE PAYLAŞTI

Kourtney Kardashian aşk haberleriyle gündemdeyken cinsel yaşamına dair de ipuçlar vermeye devam ediyor. Kourtney Kardashian, cinsel zevk ve uyarılma hakkındaki makale paylaşarak dikkat çekti.

41 yaşındaki ünlü isim kadın takipçilerine orgazm hakkında tavsiyelerde bulunduğu makalesini paylaşırken 'Temelde iyi seks zihinsel mi' sorusunu da sordu.

Poosh adlı sitesiyle sık sık gündeme gelen Kourtney vibratörler ve cinsel yaşamla ilgili püf noktalarına dair sık sık paylaşımlar yapıyor.

