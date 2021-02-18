MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Kourtney Kardashian yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

18.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kourtney Kardashian yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian'ın, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Kardashian, Barker ile el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaşarak dedikoduları doğruladı. Ardından ise ünlü isim müstehcen paylaşımıyla dikkat çekti.

Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker Los Angeles'ta görüntülenmişti. Bir restoranda objektiflere takılan çift, paparazzilere rağmen rahat tavırlar sergilemiş ve aşk iddialarını da beraberinde getirmişti.

Kardashian, yaklaşık bir haftadır konuşulan dedikodulardan sonra birlikteliğini ilan etti. TV yıldızı, sevgilisiyle el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaştı ve Travis Barker ile aşk yaşadığına ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

39380754-9268311-image-a-1_1613527097804

People dergisinin iddiasına göre; Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. İkilinin samimiyeti ilerledi ve aşka dönüştü. Çifte yakın bir kaynak, "Her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçiniyorlar" dedi.

CİNSEL ZEVK ÜZERİNE MAKALE PAYLAŞTI

Kourtney Kardashian aşk haberleriyle gündemdeyken cinsel yaşamına dair de ipuçlar vermeye devam ediyor. Kourtney Kardashian, cinsel zevk ve uyarılma hakkındaki makale paylaşarak dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

41 yaşındaki ünlü isim kadın takipçilerine orgazm hakkında tavsiyelerde bulunduğu makalesini paylaşırken 'Temelde iyi seks zihinsel mi' sorusunu da sordu.

Poosh adlı sitesiyle sık sık gündeme gelen Kourtney vibratörler ve cinsel yaşamla ilgili püf noktalarına dair sık sık paylaşımlar yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Çok bunaldı! 'Dünyam küçüldü'Çok bunaldı! 'Dünyam küçüldü'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: İhbar edin

Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı: İhbar edin

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Özellikle dürüst olmalıyız

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin: Özellikle dürüst olmalıyız

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Diğer Haberler

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş ne doktoru, programı hangi kanalda? Yüzleşme programı konusu nedir?

Koronavirüs tahminleri yanlış çıkmıştı! İşte yeni işi

Serenay Sarıkaya tatil için kesenin ağzını açtı!

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Pandemi Sibel Kekilli'yi yordu! 'Yaşam daha soğuk!'

Çok bunaldı! 'Dünyam küçüldü'

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine gündemde!

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor pozlarıyla olay oldu

Müstehcen sahnelerle tanındı! İç çamaşırlı pozuyla beğeni topladı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

Yeşilçam'ın fettan güzelinin son haline beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.