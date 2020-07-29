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Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra oynanan 8 maçta 18 puan toplayan Beşiktaş, en fazla puan elde eden takım oldu.

Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

Süper Lig'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 8 haftada 18 puan toplayan Beşiktaş, bu süreçteki en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler çerçevesinde futbol liglerine de ara verildi.

Yaklaşık 3 ay futboldan uzak kalan taraftarlar, 12 Haziran'dan itibaren ekranları başında Süper Lig heyecanını yaşadı. Sağlık önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan müsabakalar öncesinde futbolcular, teknik heyetler, statta görevli personel ve basın mensupları her maç öncesinde Kovid-19 testinden geçirildi.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla tamamlanan ligde MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda eden takımlar oldu.

ARADAN SONRAKİ EN BAŞARILI BEŞİKTAŞ

Lige verilen aradan sonra oynanan 8 haftalık periyotta 18 puan kazanan Beşiktaş, bu dönemdeki en başarılı ekip oldu.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 6 galibiyetle en fazla galibiyet alan, attığı 19 golle en golcü ve kalesinde 8 gol gören Kasımpaşa ile en az gol yiyen ekip oldu. Beşiktaş'ı 17 puanla Kasımpaşa ve 16 puanla şampiyon Medipol Başakşehir takip etti.

EN BAŞARISIZ TAKIMLAR

Ligde son 8 haftada 4 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 5 puan elde eden Göztepe ve hanesine 6 puan yazdıran Galatasaray, en başarısız ekipler oldu.

GOL ORTALAMASI YÜKSELDİ

Süper Lig'de Kovid-19 salgını arasından sonra oynanan maçlarda 216 gol atıldı. İlk 28 haftalık periyotta hafta başına 23,53 olan gol ortalaması son 8 haftada 27'ye yükseldi. 28 haftalık süreçte 38,67 olan sarı kart ortalaması 37,75'e, 2,75 olan kırmızı kart ortalaması da 2,63'e geriledi.

(AA)

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