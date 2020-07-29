Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

Süper Lig'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 8 haftada 18 puan toplayan Beşiktaş, bu süreçteki en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler çerçevesinde futbol liglerine de ara verildi.

Yaklaşık 3 ay futboldan uzak kalan taraftarlar, 12 Haziran'dan itibaren ekranları başında Süper Lig heyecanını yaşadı. Sağlık önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan müsabakalar öncesinde futbolcular, teknik heyetler, statta görevli personel ve basın mensupları her maç öncesinde Kovid-19 testinden geçirildi.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla tamamlanan ligde MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda eden takımlar oldu.

ARADAN SONRAKİ EN BAŞARILI BEŞİKTAŞ

Lige verilen aradan sonra oynanan 8 haftalık periyotta 18 puan kazanan Beşiktaş, bu dönemdeki en başarılı ekip oldu.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 6 galibiyetle en fazla galibiyet alan, attığı 19 golle en golcü ve kalesinde 8 gol gören Kasımpaşa ile en az gol yiyen ekip oldu. Beşiktaş'ı 17 puanla Kasımpaşa ve 16 puanla şampiyon Medipol Başakşehir takip etti.