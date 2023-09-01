KÖY DÜĞÜNÜ OYUNCULARI VE KONUSU: Köy Düğünü filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi? FOX TV yayın akışı

Köy Düğünü filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan Köy Düğünü filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Hasan Doğan yapıyor. İşte Köy Düğünü filmi ile ilgili detaylar...
Emre 1 ay sonra uzatmalı sevgilisi Esra ile evlenecektir. Çeşme'nin en şık oteli ayarlanmış, davetliler belirlenmiş her detay Esra'yı mutlu edecek şekilde düzenlenmiştir. Emre, köyde yaşayan ailesine düğün davetiyesi vermeye gider ama Esra hiçbir şekilde köye gelmeyeceğini söyler. Emre de asistanı Irmak ile köye gider. Emre, Esra'nın harcamaları yüzünden baya borçlanmış şirket batma aşamasına gelmiştir. Dedesi eğer düğünü köyde yaparsa ona büyük bir arazi hediye edeceğini söyler. Emre de Esra'yı ikna edemeyince Irmak'ı ailesine Esra diye tanıtıp sahte bir düğün yapar. Girdiği yolda Irmak ile yakınlaşıp asıl aşkı bulur. Esra gelip düğünü basar ortalık iyice karışır.
Tuğba Melis Türk
Gökberk Demirci
Asuman Dabak
Selahattin Taşdöğen
Metin Keçeci
Rüya Coric
film, Hasan Doğan’ın hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini yaptığı Juli Yapım imzalı bir komedi. Filmin senaryosu Seçil Çömlekçi’ye ait. Filmin oyuncu kadrosunda Asuman Dabak, Selahattin Taşdöğen, Metin Keçeci, Rüya Coriç, Tülay Bulut, Işıltı Su Alyanak, Mehmet Küçükyılmaz gibi isimler yer alıyor.
Filmin çekimleri İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Köy Düğünü (Yerli Sinema)
00:45 Kısmet
03:00 Senden Daha Güzel
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı