KÖY DÜĞÜNÜ OYUNCULARI VE KONUSU: Köy Düğünü filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi? FOX TV yayın akışı

Köy Düğünü filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan Köy Düğünü filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Hasan Doğan yapıyor. İşte Köy Düğünü filmi ile ilgili detaylar...

KÖY DÜĞÜNÜ KONUSU

Emre 1 ay sonra uzatmalı sevgilisi Esra ile evlenecektir. Çeşme'nin en şık oteli ayarlanmış, davetliler belirlenmiş her detay Esra'yı mutlu edecek şekilde düzenlenmiştir. Emre, köyde yaşayan ailesine düğün davetiyesi vermeye gider ama Esra hiçbir şekilde köye gelmeyeceğini söyler. Emre de asistanı Irmak ile köye gider. Emre, Esra'nın harcamaları yüzünden baya borçlanmış şirket batma aşamasına gelmiştir. Dedesi eğer düğünü köyde yaparsa ona büyük bir arazi hediye edeceğini söyler. Emre de Esra'yı ikna edemeyince Irmak'ı ailesine Esra diye tanıtıp sahte bir düğün yapar. Girdiği yolda Irmak ile yakınlaşıp asıl aşkı bulur. Esra gelip düğünü basar ortalık iyice karışır.

KÖY DÜĞÜNÜ OYUNCULARI

Tuğba Melis Türk

Gökberk Demirci

Asuman Dabak

Selahattin Taşdöğen

Metin Keçeci

Rüya Coric

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

film, Hasan Doğan’ın hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini yaptığı Juli Yapım imzalı bir komedi. Filmin senaryosu Seçil Çömlekçi’ye ait. Filmin oyuncu kadrosunda Asuman Dabak, Selahattin Taşdöğen, Metin Keçeci, Rüya Coriç, Tülay Bulut, Işıltı Su Alyanak, Mehmet Küçükyılmaz gibi isimler yer alıyor.

Filmin çekimleri İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Köy Düğünü (Yerli Sinema)

00:45 Kısmet

03:00 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

