Köyde leopar dehşeti: 6 kişi yaralı

Hayvanı ormana geri göndermeye çalışan köylülerin panik hallerinden daha çok ürken leopar iyice sinirlendi.
Jalandhar'da meydana gelen olayda kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı aktarıldı.
Leopar yolunu kaybettikten sonra köydeki bir eve saklanmıştı. Orman güvenlik görevlileri 'sinirli kedi'yi içeriden çıkarmaya çalışırken olanlar oldu.
Tüm çabalara rağmen sakinleştirilemeyen leoparın akıbeti bilinmiyor.
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