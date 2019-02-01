Köyde leopar dehşeti: 6 kişi yaralı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 14:01 | Son Güncelleme

Hindistan'daki bir köyde meydana gelen olayda yolunu şaşırıp köye inen bir leopar dehşet saçtı. 6 kişiyi yaralayan leoparın dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi.

Hayvanı ormana geri göndermeye çalışan köylülerin panik hallerinden daha çok ürken leopar iyice sinirlendi.

0_INDIA-ATTACK-ANIMAL-LEOPARD (1)

Jalandhar'da meydana gelen olayda kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı aktarıldı.

1_INDIA-ATTACK-ANIMAL-LEOPARD

Leopar yolunu kaybettikten sonra köydeki bir eve saklanmıştı. Orman güvenlik görevlileri 'sinirli kedi'yi içeriden çıkarmaya çalışırken olanlar oldu.

Tüm çabalara rağmen sakinleştirilemeyen leoparın akıbeti bilinmiyor.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Etiketleri değiştirip 9 Euro'ya PlayStation 4 alan adama hapisEtiketleri değiştirip 9 Euro'ya PlayStation 4 alan adama hapis
Başkentleri ezbere saydı! Biri hariçBaşkentleri ezbere saydı! Biri hariç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan india leopar saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Erdoğan'dan 'Çevreye Duyarlı Kampanya' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Çevreye Duyarlı Kampanya' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Etiketleri değiştirip 9 Euro'ya PlayStation 4 alan adama hapis

Etiketleri değiştirip 9 Euro'ya PlayStation 4 alan adama hapis

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

Başkentleri ezbere saydı! Biri hariç

Böyle trend olmaz olsun! Köpeklerin testislerini boyuyorlar

Köpeklerin testislerini boyuyorlar

Kedisini ararken timsah buldu

Kedisini ararken timsah buldu!

Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

Buzulların altından '40 bin yıl' sonra ortaya çıktı!

İsim isim açıkladılar! Tam 286 sapık

İsim isim açıkladılar! Tam 286 sapık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.