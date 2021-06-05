MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Köyde yaşıyor' haberleri çıkan Mehmet Akif Alakurt'tan şok tehdit

'Köyde yaşıyor' haberleri çıkan Mehmet Akif Alakurt'tan şok tehdit

05.06.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşayan Mehmet Akif Alakurt'un Antalya'da bir köyde yaşadığı ve kimseye selam dahi vermeden yaşadığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddialara Instagram hesabından yanıt veren oyuncu, tehditler savurdu.

'Köyde yaşıyor' haberleri çıkan Mehmet Akif Alakurt'tan şok tehdit

Adanalı dizisi ile adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakarak doğa ile iç içe bir hayat yaşamaya başladı. Alakurt'un Antalya'da bir köyde yaşadığı ve hiç kimseye selam dahi vermediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Alakurt, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

TEHDİTLER SAVURDU

Antalya'da yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan Alakurt, "Brezilya ne zaman Antalya oldu veletler?" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu diğer paylaşımlarında ise peş peşe tehditler savurdu. Hakkında haber yapan bir kurumu hedef alan Alakurt, "Röportaj için davetim hala geçerlidir. Kendinizi güvende hissedecekseniz yanınıza iki tane silahlı koruma da alabilirsiniz. Ama dua edin bir gün canım sıkılıp da davete karşılık vermediğiniz için kafamdaki listeyle beraber ben röportaja gelmeyeyim" dedi.

hakkinda-koyde-yasiyor-diye-haberler-cikan-mehmet-14180907_7899_m

hakkinda-koyde-yasiyor-diye-haberler-cikan-mehmet-14180907_303_m

hakkinda-koyde-yasiyor-diye-haberler-cikan-mehmet-14180907_6491_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdıBöyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı
Kardashian ailesi siyahlar içinde yemekteKardashian ailesi siyahlar içinde yemekte
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
antalya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.