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Koyun otlatmak için çıktı, haber alınamıyor

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YAŞAM  | 01.06.2019 03:48 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan çobanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Koyun otlatmak için çıktı, haber alınamıyor

Kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağdıç (60), koyunlarını otlatmak için araziye çıktı.

Akşam üzeri sürünün eve yalnız geldiğini gören yakınları, Sağdıç'ı çevrede aramaya başladı.

AKRABALARI DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

Aramalar sırasında mahalledeki Çamoluk Göleti'nde bir koyunun telef olduğunu gören Sağdıç'ın akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Sağdıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Gölet çevresindeki arama çalışmalarında Sağdıç'ın izine rastlanılmadı.

Arama çalışmalarına su içinde devam edilmesi için dalgıç ekip bekleniyor. (AA)

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