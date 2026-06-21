Köyün tamamını sahiplendiler: Her köşeden yumurta çıkıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1'inci Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 2025 yılında 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesi başlattı. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 leylek ile 15 Şah kartalı halkalanıp, bilimsel takibe alındı. Leyleklerin uğrak noktalarından biri olan Hayrabolu ilçesi kırsal Karakavak Mahallesi, yuva yapan yaklaşık 20 çift leyleğe ev sahipliği yapması üzerine 'Leylek Köyü' olarak tanımlandı ve bugün 2 gün sürecek 'Leylek Festivali' gerçekleştirildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, davetliler ve mahalleli festivale katıldı.

'DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI ÖNEMLİ'

DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, programdaki konuşmasında, dünyanın artık iklim değişikliği, küresel ısınma, son dönemlerde orman yangınları, sıcaklıklar, taşkınlar ve sellerle boğuştuğunu söyleyerek, "Doğal kaynakların korunmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Özellikle biyolojik çeşitliliğin, yaban hayatının korunmasının ve geliştirilmesinin ne ölçüde önemli olduğunu gördük ve bizler de uygulamaya koyduk. Karakavak'ı artık 'Leylek Köyü' olarak tanımlıyoruz. Temel prensibimiz, burada kuş göç hareketlerinin, kuş haritasının bir an önce taranarak bilimsel verilerle ortaya koyulmasını sağlamak. 2025 yılı içerisinde bu çalışmayı başlattık. Beş yıl içerisinde ise 500 adet leylek ve 100 adet de Şah kartalın halkalanma çalışmasını tamamlayıp, özellikle geçiş güzergahında nasıl beslendiklerini, hangi yaşam ortamlarında bulunduklarını, tümünü görme imkanına sahip olacağız" dedi.

'TRAKYA'NIN KUŞLARINI HALKALIYORUZ'

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini söylesöyleyerek, "Binlerce leylek buradan uçuyor, burada konaklıyor, burada yavruluyor, yaşam döngülerini buralarda tamamlıyorlar. Biz de Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesiyle, bu doğal mirasın korunmasında katkı koymaya, elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Bir enerji dağıtım şirketi olarak görevimiz yalnızca kesintisiz enerji sunmak değil, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın doğal yaşamına da saygı duymak, sahip çıkmak. Bu kapsamda da biz doğa dostu şebeke dönüşümünü destekliyoruz ve vizyon olarak da benimsiyoruz. Bu nedenle de kuş göç yollarının, yaşam alanlarını, davranışlarının daha iyi anlamaya çalışan bilimsel çalışmaları da önemsiyoruz ve bu manada da destekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından DKMP ekipleri, yuvalarında bulunan yavru leylekleri halkalayarak yeniden yuvalarına bıraktı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır