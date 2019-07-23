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Koyunları pamuk şeker gibi pembeye boyadılar!

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bu yılki İngiltere'de düzenlenen Latitude Festivali’nin etkinliğin dikkat çekmesi için bir koyun sürüsünü boyayan organizatörleri “hayvanlara zulmetmekle” suçlanıyor.

Koyunları pamuk şeker gibi pembeye boyadılar!

Bu yılki müzik etkinliğinin tanıtım videosunda, festival alanında koşan fuşya renkli hayvanlar görüntülendi.

Ancak uzmanlar, boyama işleminin koyunları tehlikeye atmak ve “canlı oyuncak ve donanım (props)” olarak kullanılmalarının da hayvan istismarı demek olduğunu belirtiyor.

Hayvan hakları örgütü Peta’da uluslararası programlar sorumlusu Mimi Bekhechi attığı tweet’te “Hayvanların çoğunlukla baş aşağı biçimde tamamen sıvı içine batırılarak uygulanan bu dikkat çekme girişimi, koyunları gözlerine boya kaçması ve çözeltinin yutulması gibi tehlikelere maruz bırakmaktadır. Yalnızca cahil veya acımasız insanlar hala hayvanları canlı oyuncak ve fotoğraf malzemesi olarak kullanmaktadır” dedi.

Peta açıklamasına şöyle devam etti:

İstismar burada da bitmiyor. Bu hassas hayvanlar yüksek sesli müzik ve gürültücü, sarhoş festival katılımcılarına maruz kaldıklarında kolaylıkla stres altına giriyor ve dehşete düşüyor.

İngiltere Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) koyunların asla kozmetik (cosmetics) amaçlarla boyanmaması gerektiğini belirtiyor.

Etkinliğin pazarlama tekniği, başka sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştirildi.

Suffolk’ta Southwold yakınlarında gerçekleşen Latitude Festivali’ni boykot açıklamaları yapanların yanı sıra, pek çok kişi organizatörleri protesto ettiklerini açıkladı.

İrlanda Hayvanları Koruma Topluluğu Başkanı Andrew Kelly “İnsan neden böyle bir şey yapmaya gerek duyar? Bu tutum hayvanlara tuhaf bir yaklaşım sergilemekten başka festivale tam olarak ne gibi bir katkı sağlayabilir?” dedi.

Festivalin kınanması ya da cezalandırılması gibi daha ileri taleplerle eleştiri getirenler oldu.

Turizm Pazarlama Müdürü Paul Tully twitter’da yaptığı paylaşımda “Hayvanları kullanmak başka bir şeydir, onları reklam malzemesi olarak kullanmak başka bir şey. Etkinliğiniz gibi böylesi sağlıksız ve doğal olmayan bir ortamda hayvanları kullanmak, aptallığınızın bir göstergesi oldu. PR’cınızı işten çıkarmalısınız” dedi.

Geçen yıl İngiltere festival ödüllerinde en iyi aile festivali seçilen Latitude, hayvanların “uyuz böceği, sinek, kene ve bit gibi parazitlere karşı etkili çiftlik hayatının her zaman kullanılan bir parçası olan doğal, su bazlı boyalar kullanılarak batırma yöntemiyle boyandığını” söyleyerek uygulamayı savundu.

Ancak Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Topluluğu (RSPCA) da festival organizatörlerine “manzaranın içler acısı” olduğunu belirtirken yine de yasa dışı olmadığını da ekleyerek endişelerini ifade etti.

Etkinliğin tanıtımı için koyunların boyanması bir ilk değil.

Latitude adına Doğu Suffolk Konseyi yaptığı açıklamada “Bu yıl ya da bu etkinliğin gerçekleştiği 14 yıl içinde koyunlar için endişelenmeye gerek görmüyoruz” dedi.

Konsey açıklamasına “Su bazlı boyanın tamamen zararsız olmasından ve festival organizatörlerinin hayvanların rahat ve güvenli olduklarından ve sonrasında iyi bakıldıklarından emin olmak için gerekli tüm adımları atmış olduklarını bilmekten son derece memnunuz” şeklinde devam etti.

Konsey, koyunların herhangi bir şekilde stres yaşadıklarını hissetmiş olmaları halinde boyanmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
koyun pamuk şeker latitude festival

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