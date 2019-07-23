Koyunları pamuk şeker gibi pembeye boyadılar!

Bu yılki müzik etkinliğinin tanıtım videosunda, festival alanında koşan fuşya renkli hayvanlar görüntülendi. Ancak uzmanlar, boyama işleminin koyunları tehlikeye atmak ve “canlı oyuncak ve donanım (props)” olarak kullanılmalarının da hayvan istismarı demek olduğunu belirtiyor. Hayvan hakları örgütü Peta’da uluslararası programlar sorumlusu Mimi Bekhechi attığı tweet’te “Hayvanların çoğunlukla baş aşağı biçimde tamamen sıvı içine batırılarak uygulanan bu dikkat çekme girişimi, koyunları gözlerine boya kaçması ve çözeltinin yutulması gibi tehlikelere maruz bırakmaktadır. Yalnızca cahil veya acımasız insanlar hala hayvanları canlı oyuncak ve fotoğraf malzemesi olarak kullanmaktadır” dedi. Peta açıklamasına şöyle devam etti: İstismar burada da bitmiyor. Bu hassas hayvanlar yüksek sesli müzik ve gürültücü, sarhoş festival katılımcılarına maruz kaldıklarında kolaylıkla stres altına giriyor ve dehşete düşüyor. İngiltere Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) koyunların asla kozmetik (cosmetics) amaçlarla boyanmaması gerektiğini belirtiyor.

Etkinliğin pazarlama tekniği, başka sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştirildi. Suffolk’ta Southwold yakınlarında gerçekleşen Latitude Festivali’ni boykot açıklamaları yapanların yanı sıra, pek çok kişi organizatörleri protesto ettiklerini açıkladı. İrlanda Hayvanları Koruma Topluluğu Başkanı Andrew Kelly “İnsan neden böyle bir şey yapmaya gerek duyar? Bu tutum hayvanlara tuhaf bir yaklaşım sergilemekten başka festivale tam olarak ne gibi bir katkı sağlayabilir?” dedi. Festivalin kınanması ya da cezalandırılması gibi daha ileri taleplerle eleştiri getirenler oldu. Turizm Pazarlama Müdürü Paul Tully twitter’da yaptığı paylaşımda “Hayvanları kullanmak başka bir şeydir, onları reklam malzemesi olarak kullanmak başka bir şey. Etkinliğiniz gibi böylesi sağlıksız ve doğal olmayan bir ortamda hayvanları kullanmak, aptallığınızın bir göstergesi oldu. PR’cınızı işten çıkarmalısınız” dedi. Geçen yıl İngiltere festival ödüllerinde en iyi aile festivali seçilen Latitude, hayvanların “uyuz böceği, sinek, kene ve bit gibi parazitlere karşı etkili çiftlik hayatının her zaman kullanılan bir parçası olan doğal, su bazlı boyalar kullanılarak batırma yöntemiyle boyandığını” söyleyerek uygulamayı savundu.