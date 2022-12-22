Közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz közlenmiş bal kabağı çorbası nasıl yapılır? Kış aylarının vazgeçilmezi olacak

Tv8'in sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün yine lezzetli yemekler yapılacak. Haftanın dördüncü gününde menüde yer alan közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi tüm izleyenler tarafından merak konusu oldu. Kış aylarının vazgeçilmezi olacak bu çorbanın yapılışını da sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...
Közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi tüm Zuhal Topal'la Yemekteyiz izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmezi olacak bu çorbanın yapılışı da oldukça kolay. İşte közlenmiş bal kabağı çorbası malzemeleri ve yapılışı...
MALZEMELER
3 dilim temizlenmiş bal kabağı
1 adet kırmızı soğan
2 adet orta boy mantar
2 diş sarımsak
5 su bardağı sebze suyu
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam zeytinyağı
Pişirme Kağıdı
TARİF
Dilimlenmiş balkabakları, 4’e bölünmüş kırmızı soğan, 2’ye bölünmüş mantarları ve ayıklanmış sarımsakları pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine hafif zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tüm sebzeleri yaklaşık 45 dakika közleyin.
Közlenen sebzeleri blendere alıp azar azar sebze suyu ilave edip yavaşça çekerek püre haline getirin. Tencereye alıp tuz ve karabiber ilave edip yavaş yavaş karıştırarak çorba kıvamı elde edecek şekilde pişirin. Üzerine doğranmış taze maydanozla sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
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