KPSS 2022/8 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2022/8 tercih sonuçları son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS 2022/8 tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti. Peki KPSS 2022/8 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2022/8 tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...
KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim"
KPSS-2022/8 tercih sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Ziraat Mühendisi: 523
Veteriner Hekim: 392
Gıda Mühendisi: 135
Orman Mühendisi: 86
Su Ürünleri Mühendisi: 51
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 24
Laborant: 23
Kimyager: 23
Biyolog: 23
Veteriner Sağlık Teknikeri: 10
Ziraat Tekniker: 10
Veteriner Sağlık Teknisyen: 3
Ziraat Teknisyen: 3
Büro Personeli: 182
Orman Muhafaza Memuru: 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100