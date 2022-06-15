KPSS 2022/8 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/8 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2022/8 tercih sonuçları son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS 2022/8 tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti. Peki KPSS 2022/8 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2022/8 tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim"

KPSS 2022 / 8 TERCİH SONUÇLARI EKRANI

KPSS-2022/8 tercih sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://t.co/tfsiOmTm1j

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ziraat Mühendisi: 523

Veteriner Hekim: 392

Gıda Mühendisi: 135

Orman Mühendisi: 86

Su Ürünleri Mühendisi: 51

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15

Harita Mühendisi: 7

Avukat: 24

Laborant: 23

Kimyager: 23

Biyolog: 23

Veteriner Sağlık Teknikeri: 10

Ziraat Tekniker: 10

Veteriner Sağlık Teknisyen: 3

Ziraat Teknisyen: 3

Büro Personeli: 182

Orman Muhafaza Memuru: 190

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100

