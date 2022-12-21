KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir? ÖSYM nitelik kodları ve anlamları!

KPSS 2022/2 tercihleri başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılacak. Bu kapsamda KPSS nitelik kodları ve anlamları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

4431 NİTELİK KODU NEDİR?

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

3173 NİTELİK KODU NEDİR?

3173 nitelik kodu kılavuz açıklamasında '' Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak'' şeklinde açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre belirtilen bölümlerde okumuş ve mezun olmuş kişilerin tümü bu nitelik kodunun yer aldığı kadrolara başvurabilmektedir.

3179 NİTELİK KODU NEDİR?

3179 nitelik kodu için açılan kadrolara başvurabilmek için adayların sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi,büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterliği, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı önlisans programlarından mezun olması gereklidir.

7303 NİTELİK KODU NEDİR?

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar 7303 nitelik kodlu ilanlara başvuru yapabiliyor.

