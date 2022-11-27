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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? Sınav 11.15'te sona erdi

27.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım (bugün) saat 10.15 itibarıyla başladı ve 11.15'te sona erdi. İş hayatını kamuda sürdürmek isteyen adayların girdiği KPSS DHBT hakkında detaylar araştırılıyor. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? Sınav 11.15'te sona erdi

KPSS DHBT bugün ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirildi Sınavın sona ermesiyle, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? Sınav 11.15'te sona erdi

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2022 Pazar günü 10.15 itibarıyla başladı.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? Sınav 11.15'te sona erdi

ÖSYM tarafından yapılan KPSS DHBT oturumunda adaylara 40 soru soruldu ve 60 dakika süre tanındı.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? Sınav 11.15'te sona erdi

KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi? Sınav 11.15'te sona erdi

Sonuçlar AİS ÖSYM üzerinden kontrol edilecek. Adaylar AİS ÖSYM adresine, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

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