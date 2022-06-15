KPSS geç başvuru 2022 ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS lisans geç başvuru nasıl yapılır?

KPSS 2022 geç başvuru ücreti, tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi için geç başvuru işlemleri bugün yapılacak. Yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulama yapmayı sürdürüyor. 6 Haziran tarihinde tamamlanan Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı geç başvuru ücreti ve detaylar...

KPSS GEÇ BAŞVURU 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS geç başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklanmıştı. KPSS başvurularında oturum başına sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.

KPSS ÖABT sınavı için belirlenen başvuru ücreti ise 80 TL olarak açıklanmıştı. Bu sınavlara geç başvuru yapacak olan adaylar, açıklanan fiyatlardan yüzde 50 daha fazla ödeyerek başvurularını yapabilecek.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS geç başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM'nin sitesinde yer alan Aday başvuru formu dikkatle incelenerek, iline göre en yakın sınav merkezi tercih edilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI?

KPSS lisans sınavına katılım sağlamak isteyen fakat başvuru günlerinde başvurusunu yetiştiremeyen adayların sorguladığı KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS geç başvurularının 15 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK

KPSS geç başvuruları 16 Haziran tarihinde sona erecek.

KPSS TARİHLERİ 2022

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.



