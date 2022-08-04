KPSS iptal edilecek mi? 2022 KPSS lisans, ÖABT, Ön lisans, Ortaöğretim, DHBT oturumları iptal oldu mu?

KPSS iptal edilecek mi? sorusu gündemde yer alıyor. 31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası ortaya atıldı. ÖSYM konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. KPSS'nin ne olacağını merak eden adaylar ise KPSS iptal mi, KPSS 2022 iptal olur mu sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 KPSS sınavı için ÖSYM açıklaması ve son durum...

KPSS 2022 İPTAL Mİ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS 2022 ile ilgili çıkan iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini açıklamış ve "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

DDK, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ÖSYM KPSS SINAVINI İPTAL EDECEK Mİ?

KPSS sınavı iptal oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ KPSS NE ZAMAN?

Yeni KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

KPSS SINAVI İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINIR MI?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

