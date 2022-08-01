KPSS ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman belli olur? KPSS lisans sınavı sonucu açıklanma tarihi

KPSS lisans sınavı geçtiğimiz 31 Temmuz 2022 Pazar tarihinde yapıldı. KPSS lisans sınavına giren binlerce kamu personeli adayı sınav sonucunun açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM, 2022 KPSS lisans sınavının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını sınav sonrası yayımlamıştı. ÖSYM sınav takviminde KPSS sınav tarih bilgileri de paylaşıldı. Peki KPSS lisans 2022 sınavı ne zaman açıklanır? İşte 2022 KPSS lisans sınavı açıklanma tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından duyuruya göre KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuş olacak.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarını yayımladı.

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