KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurularının ne zaman alınmaya başlanacağı merak edildi. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olanlar ile lise mezunu kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman 2022? KPSS Ön lisans-Ortaöğretim sınav tarihi ve detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KPSS ön lisans sınavı için başvurular 3 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.

Başvurular ais.ösym.gov.tr adresi ve ÖSYM büroları üzerinden yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak.

Yapılan açıklamada başvuru sürecinin 13 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

