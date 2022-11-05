KPSS önlisans gardiyanlık puanı nedir? 2022 KPSS önlisans gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı!

KPSS önlisans gardiyanlık puanı ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağı hakkında detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere cezaevlerinde tutuklu olan mahkumların denetiminden sorumlu olan gardiyanlar tutuklular arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde de sorumludur. KPSS önlisans gardiyanlık puanı ile KPSS önlisans gardiyanlık şartları, taban ve tavan puanı ile ilgili ayrıntılar arama motorlarında araştırılıyor.

KPSS ÖNLİSANS GARDİYANLIK TABAN PUANLARI

Gardiyanlık yani infaz koruma memurluğu başvurusu için KPSS şartı aranmaktadır.

Öte yandan tercih yapmak için KPSS önlisansta gardiyanlık için istenen taban puanların belli olması gerkemektedir.

Gardiyanlık taban puanları KPSS önlisans için en az 70'tir.

GARDİYANLIK BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

KPSS sınavından en az 70 almak,

Kadınlar için en az 160 cm boy, erkekler için ise en az 170 cm boya sahip olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu şekilde sonuçlanmalı,

30 yaşından küçük olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunan 48. maddedeki nitelikleri taşıyor olmak,

Vücut kitle indeksi belirtilen aralıkta olmalı

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet

adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS önlisans tercihlerinin ne zaman olacağı henüz netlik kazanmadı. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması sonrası tercihin yapılacağı tarih de netleşecek. KPSS önlisans tercih tarihi ve kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

