KPSS ortaöğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğrenim sonuçları bekleniyor! Gözler ÖSYM'de

KPSS ortaöğrenim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'den yapılan açıklama ile belli oldu. 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 6 Kasım'da yapılan KPSS Ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama merak konusu oldu. İşte KPSS ortaöğrenim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022'de gerçekleştirildi. Başvurular ise 1-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden sorgulanacak.

Adaylar sınav sonuç sayfasına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2022 KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır.



