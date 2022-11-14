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KPSS ortaöğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğrenim sonuçları bekleniyor! Gözler ÖSYM'de

14.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğrenim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanan sınavın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ninn (ÖSYM) 2022 sınav takviminde bulunan bilgilerde KPSS Ortaöğretim sonuçları tarihine de yer verildi. Peki, KPSS ortaöğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğrenim sonuçları bekleniyor! Gözler ÖSYM'de

KPSS ortaöğrenim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'den yapılan açıklama ile belli oldu. 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 6 Kasım'da yapılan KPSS Ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama merak konusu oldu. İşte KPSS ortaöğrenim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022'de gerçekleştirildi. Başvurular ise 1-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

Sonuçlar ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden sorgulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

Adaylar sınav sonuç sayfasına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2022 KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

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