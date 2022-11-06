KPSS sınavda kalem veriyor mu? KPSS ortaöğretim sınavında kalem ve silgi dağılıtılacak mı?

KPSS 6 Kasım Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınava dakikalar kala adaylar KPSS sınavda kalem veriyor mu? sorularını aratmaya başladı. Sınava özel eşya sokmanın yasak olduğu biliniyor. Peki içeriye kalem ve silgi sokuluyor mu? KPSS sınavda kalem veriyor mu?

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, sınavına girecek olan adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanıyor. Sınav girecek adayların, sınav binalarına ÖSYM'nin istediği belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemesi gerekiyor.

KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

KPSS sınavında yanınızda su götürmeniz yasak değil. Ancak götürdüğünüz suyun şeffaf pet şişe olması gerekiyor.



