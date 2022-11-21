KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM duyurdu! 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım!

KPSS ortaöğrenim sonuçları ile ilgili Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yazılı açıklama yapıldı. KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürüyor. İşte KPSS Ortaöğretim sonuçları tarihi...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS ortsöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden sorgulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022'de gerçekleştirildi. Başvurular ise 1-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Adaylar sınav sonuç sayfasına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

2022 KPSS puanının geçerlilik süresi ise 2 yıldır.



