KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2023 PDF: ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) ve Eğitim Bilimleri testi bugün yapılacak. ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavın ilk oturumunda Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık soruları olacak. Eğitim Bilimleri ise öğretmen adayları için büyük önem arz ediyor. Sınav günü nedeni ile KPSS soruları ve cevapları internette araştırılıyor. KPSS soruları ve cevapları ile ilgili açıklamanın ÖSYM tarafından sınav sonrası yapılması bekleniyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 KPSS soruları ve cevapları ile adaylar puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE KADAR SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

KPSS sınavı için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

ÖSYM KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

