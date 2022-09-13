Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü tahmin eden zaman yolcusunun kehanetleri sosyal medyada gündem oldu! “Önümüzdeki 23 yıl boyunca...”

TikTok'ta kendini "zaman yolcusu" ilan eden bir kişi , Kraliçe'nin ölümünün sadece bir aydan az bir süre öncesini tahmin etmesinden sonra insanları şaşırttı. TikTok’ta ‘Timetraveller_2082’ kullanıcı adı altında yayın yapan anonim kişi , hükümdarın hayatının bu yıl sona ereceğini ve önümüzdeki 23 yıl boyunca bazı talihsiz olayların insanlığı beklediğini söyledi. Kraliçe 2. Elizabeth’in 8 Eylül 2022 tarihinde 96 yaşındayken vefat etmesi üzerine zaman yolcusunun kehanetleri yeniden gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kraliçe’nin vefat haberinin resmi bir şekilde duyurulmasından sonra TikTok kullanıcılarının dikkatini çeken gönderide zaman yolcusu, “Gerçek zamanlı bir gezginim. 2023 yılında beklenmedik büyük bir deprem olacak. Kraliçe Elizabeth 4 Ekim 2022 yılında ölecek. Dikkatli olun” notunu eklemişti.

Sözde zaman yolcusunun Kraliçe’nin 8 Eylül’de vefatı sosyal medya kullanıcılarının gönderiye yeniden ilgi göstermesine neden oldu. 15 Mart’ta paylaşılan gönderide Kraliçe’nin ölümüyle zaman yolcusunun tahmini arasında yaklaşık 1 aylık süre olmasına rağmen kullanıcılar gönderiyi yeniden tartışmaya açtı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kraliçeyi tahmin edip etmediğini görmek için geri geldiniz mi?” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcısı ise, “Kraliçeyle oldukça yakındınız ama bence bu bir Nostradamus tahminiydi” dedi.



