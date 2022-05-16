MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile'yle kutladı

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile'yle kutladı

16.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Son dönemde sağlık sorunlarıyla kamuoyundan uzak kalan ve etkinlikte neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kraliçe’ye eğlence dünyasından önemli isimler eşlik etti. Amerikalı oyuncu Tom Cruise, Kraliçe için özel bir konuşma yaparken efsane oyuncu Helen Mirren, Kraliçe I. Elizabeth'i canlandırdığı bir performans sergiledi.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile'yle kutladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele eden ve davetlere katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, keyifli görünüyordu.

2022-05-15T203704Z_168876290_RC2V7U9MRJFA_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

EĞLENCE SEKTÖRÜNDEN İSİMLER KATILDI

Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz efsane oyuncu Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.

2022-05-15T200745Z_1153245539_RC2W7U9Z3EJT_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

Platin Jübile kutlamaları kapsamında düzenlenen bu ilk etkinlikte, Kraliçe’nin neşeli tavırları dikkat çekti.

2022-05-15T203703Z_670900032_RC2V7U90H6IX_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION (1)

GELECEĞİ KESİNLEŞMEMİŞTİ

Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan ve üç gün sonra Windsor’daki at gösterisine katılan Kraliçe’nin bu etkinliğe katılıp katılmayacağı son dakikaya kadar kesinleşmemişti.

2022-05-15T203703Z_670900032_RC2V7U90H6IX_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

TEZAHÜRATLARLA KARŞILAŞTI

Etkinliğe kraliyet aracıyla varan ve 5 binden fazla insanın tezahüratıyla karşılanan Kraliçe’ye en genç oğlu Prens Edward eşlik etti.

2022-05-16T010844Z_395392835_RC2V7U94HGPP_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

2022-05-15T220114Z_1790551501_RC2Y7U9V5VW8_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

2022-05-15T203659Z_1386681705_RC2V7U98F4EU_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

2022-05-15T201645Z_237477325_RC2W7U98WNJP_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

2022-05-15T203705Z_1637494951_RC2V7U9A4310_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

2022-05-15T203705Z_20326039_RC2V7U9XR1TT_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

2022-05-15T220349Z_1389374427_RC2Y7U9FMUUR_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-PLATINUM-JUBILEE-CELEBRATION

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Özdemir sütyensiz pozuyla yürek hoplattı! Sosyal medya sallandı...Demet Özdemir sütyensiz pozuyla yürek hoplattı! Sosyal medya sallandı...
Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"
Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı! Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Kumsalda en doğal halini paylaştı! Yorum yağdı

Kumsalda en doğal halini paylaştı! Yorum yağdı

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.