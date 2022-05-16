Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılını Platin Jübile'yle kutladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele eden ve davetlere katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, keyifli görünüyordu.

EĞLENCE SEKTÖRÜNDEN İSİMLER KATILDI

Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz efsane oyuncu Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.

Platin Jübile kutlamaları kapsamında düzenlenen bu ilk etkinlikte, Kraliçe’nin neşeli tavırları dikkat çekti.

GELECEĞİ KESİNLEŞMEMİŞTİ

Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan ve üç gün sonra Windsor’daki at gösterisine katılan Kraliçe’nin bu etkinliğe katılıp katılmayacağı son dakikaya kadar kesinleşmemişti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILAŞTI

Etkinliğe kraliyet aracıyla varan ve 5 binden fazla insanın tezahüratıyla karşılanan Kraliçe’ye en genç oğlu Prens Edward eşlik etti.



