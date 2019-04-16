Kraliçeyle tanışacak olsanız neler yapmanız gerekir?

Kraliçe ile buluşacaksan ne yapmalısın? Kraliçe ile görüşme konusundaki sorularınızı yanıtlayarak aklınızda bulundurmanız gereken bir görgü kuralları listesi oluşturduk. Belli mi olur belki bir gün siz de bu kır saçlı tonton nineyle karşı karşıya gelebilirsiniz!

1. Tanışmaya giderken ne giymelisiniz?

Resmi kıyafetleri tercih edin - nötr tonlarda ve mütevazı tasarımlara sahip olanlar. Buna Kraliçe'nin kıyafetini gölgede bırakmayan bir kıyafet seçimi de dahildir. Parlak renkler, gereksiz ten gösterimi veya sıradışı bir şeyler bu durum için uygun değil, bunun için ayrılmalıdır. Majesteleri'ne saygı gösterin ve zarif, sofistike bir şekilde giyin.

2. Buluşmaya ne zaman gitmelisiniz?

Her zaman zamanında gidiyorsun! Genel bir nezaket olarak, her zaman ev sahibinden daha önce gelmelisiniz. Kraliçe'yi bekleyin; Kraliçe seni beklemez.

3. Kraliçeye nasıl hitap etmelisiniz?

Kraliçeye asla “Kraliçe” diye hitap etmiyorsunuz. “Kraliçe Elizabeth”, monarşisinin resmi unvanı olsa da, ona asla bunu diyemezsiniz. Ona “Majesteleri” ve ardından “Ma'am” olarak hitap ediyorsunuz. Sonunda, “Majesteleri” ni kullanarak sözlerinizi bitirmeniz gerekir.