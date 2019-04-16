Kraliçeyle tanışacak olsanız neler yapmanız gerekir?

Kraliçe ile buluşacaksan ne yapmalısın? Kraliçe ile görüşme konusundaki sorularınızı yanıtlayarak aklınızda bulundurmanız gereken bir görgü kuralları listesi oluşturduk. Belli mi olur belki bir gün siz de bu kır saçlı tonton nineyle karşı karşıya gelebilirsiniz!
1. Tanışmaya giderken ne giymelisiniz?
Resmi kıyafetleri tercih edin - nötr tonlarda ve mütevazı tasarımlara sahip olanlar. Buna Kraliçe'nin kıyafetini gölgede bırakmayan bir kıyafet seçimi de dahildir. Parlak renkler, gereksiz ten gösterimi veya sıradışı bir şeyler bu durum için uygun değil, bunun için ayrılmalıdır. Majesteleri'ne saygı gösterin ve zarif, sofistike bir şekilde giyin.
2. Buluşmaya ne zaman gitmelisiniz?
Her zaman zamanında gidiyorsun! Genel bir nezaket olarak, her zaman ev sahibinden daha önce gelmelisiniz. Kraliçe'yi bekleyin; Kraliçe seni beklemez.
3. Kraliçeye nasıl hitap etmelisiniz?
Kraliçeye asla “Kraliçe” diye hitap etmiyorsunuz. “Kraliçe Elizabeth”, monarşisinin resmi unvanı olsa da, ona asla bunu diyemezsiniz. Ona “Majesteleri” ve ardından “Ma'am” olarak hitap ediyorsunuz. Sonunda, “Majesteleri” ni kullanarak sözlerinizi bitirmeniz gerekir.
4. Kraliçe ile tokalaşırken eğilmeli mi eğilmemeli mi?
Bu, protokole dahil değildir, ancak küçük bir jest olarak yapılırsa uygun olarak kabul edilir. Majesteleri ile tanışırken, bayanlar geleneksel bir hafif reverans yapar, ancak erkekler boyundan küçük bir reveransla Kraliçe'yi selamlar. Küçük, basit ve tatlı.
5. Kraliçe ile tokalaşılır mı?
Bir el sıkışma yapılabilir. Ancak, önce elinizi asla siz uzatmayın. Kraliçe ilk olarak elini uzatırsa siz de ona karşılık verin ve tokalaşma süresini çok uzatmayın yani elini çok fazla sallamayın.
6. Kraliçe'ye dokunabilir misin?
Hayır. Majestelerine hiçbir zaman dokunulmamalı, hatta kazara bile. Tokalaşmanın dışında, dokunmama politikasına kesinlikle uyulur. Onun arkasından yürümeli ve hızını onunkine göre ayarlamalısın. Sadece FLOTUS olan Michelle Obama, Kraliçe'yi kucaklamak ve protokolü çiğnemekte özgürdür, biz değil.
7. Kraliçe ile ne hakkında konuşmalısın?
Gülümseyin, hoş olun ve konuşmasını sağlayın. Kraliçe ile bir konuşma yapmak protokol değildir. Majesteleri ile kısa bir sohbet ederken konuyu başlatamaz veya konuyu değiştiremezsiniz.
8. Asla yapmaman gereken şey ne?
Dünyanın en etkili insanlarından biriyle tanışmak için oradasınız. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı şeylerin yapılması oldukça kaba kabul edilir:
9. Neyi kesinlikle yapmalısın?
İşte yapmanız gerekenler:
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