İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD’de CBS kanalında katıldıkları bir programda yaptıkları açıklamalar dünya gündemine yerleşti. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için heyecanlanan çift Kraliyet ailesinin kurallarını eleştiren bir tavır gösterdi. Bunun üzerine ise Kraliyetin katı kuralları merak edilmeye başlandı. Sizler için Kraliyetin günlük alışkanları yönlendiren kurallarını derledik. Üstelik bu kurallar çerçevesinde Kraliyet ailesi üyelerinin görünümlerinde değişiklik yapmalarına izin verilmeyen 9 madde...
Kraliyet ailesinin üyeleri sadece gündelik etkinliklere katılırken kot giyebilir. Örneğin Meghan bir polo etkinliğine katıldığında kot pantolon giydi. Köpeklerini gezdirirken veya gündelik bir görünüm gerektiren başka şeyler yaparken de onları giymelerine izin verilir. Bu eylemlerin dışında kot pantolon giyilmesi hoş karşılanmaz.
Yeterince büyüdüğü kabul edilene kadar Kraliyet ailesinin genç erkekleri sadece şort giyebilirler. Kraliyet ailesi için pantolon giymenin “orta sınıf” olarak görülmesi nedeniyle Kraliyet çocuklarının 8 yaşına kadar şort giymesi gerekiyor.
Ne zaman seyahat ederlerse, Kraliyet ailesi bagajlarında siyah kıyafet taşımak zorunda kalıyor . Bunun arkasındaki sebep ise oldukça üzücüdür. Aileden birinin vefat etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerekir. Bunun nedeni ise, 1952'de 2. Elizabeth babasının öldüğünü duyduğunda Kenya'daydı ve Londra'ya döndükten sonra, uçaktan inmeden önce kendisine bir yas kıyafeti teslim edilmesini beklemek zorunda kalmasaydı.
Açık burunlu ayakkabılar kraliyet ailesi için fazla gayri resmi kabul edilir. Dışarıdayken ve aileyi temsil ederken, hatta resmi nişanlara katılırken, her zaman kapalı ayakkabılar giymek zorundadırlar .
Kraliyet ailesi üyelerinin saçları her zaman olabildiğince doğal olmalıdır. Bir aile üyesinin saçlarını çılgın bir renge boyaması gerçekten tavsiye edilmez. Aynı zamanda saçlarının temiz ve her daim bakımlı gözükmesi gerekir.
Kraliyet kadınlarının kamuya açık alanlar içerisinde paltolarını çıkartması yasaktır. Eğer kendilerini sıcak hissediyorlarsa ve üzerindeki giysileri çıkartmaları gerekiyorsa bunu herhangi bir kameradan uzakta yapmaları şarttır.
Kraliçe dışarı çıktığında neredeyse her zaman eldiven giydiğini görürsünüz. Zamanla etkisini kaybeden bir gelenek olmasına rağmen özellikle resmi törenlerde kadınlar eldiven giymek zorundadır. Bugünlerde kraliçe, onu mikroplardan koruduğu için bu geleneği yaşatıyor ve onların şık olduğunu düşünüyor.
Kraliyet ailesinde yalnızca kraliçe parlak renkler giyme hakkında sahiptir. Bunun temel nedeni ise kraliçenin kalabalık arasında fark edilmesidir. Kraliçe dışındaki diğer üyeler ise daha pastel renkleri tercih ederler.
Kraliyet ailesindeki her kadın taç takamaz. Ancak bazen kraliçe taçları ödünç olarak verebiliyor. Örneğin Meghan Markle'ın düğününde kullandığı taç... Taçlar evli veya prenses doğmuş kadınlara ayrılmıştır.
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