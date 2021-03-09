İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD’de CBS kanalında katıldıkları bir programda yaptıkları açıklamalar dünya gündemine yerleşti. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için heyecanlanan çift Kraliyet ailesinin kurallarını eleştiren bir tavır gösterdi. Bunun üzerine ise Kraliyetin katı kuralları merak edilmeye başlandı. Sizler için Kraliyetin günlük alışkanları yönlendiren kurallarını derledik. Üstelik bu kurallar çerçevesinde Kraliyet ailesi üyelerinin görünümlerinde değişiklik yapmalarına izin verilmeyen 9 madde...

KOT PANTOLON

Kraliyet ailesinin üyeleri sadece gündelik etkinliklere katılırken kot giyebilir. Örneğin Meghan bir polo etkinliğine katıldığında kot pantolon giydi. Köpeklerini gezdirirken veya gündelik bir görünüm gerektiren başka şeyler yaparken de onları giymelerine izin verilir. Bu eylemlerin dışında kot pantolon giyilmesi hoş karşılanmaz.

ŞORT

Yeterince büyüdüğü kabul edilene kadar Kraliyet ailesinin genç erkekleri sadece şort giyebilirler. Kraliyet ailesi için pantolon giymenin “orta sınıf” olarak görülmesi nedeniyle Kraliyet çocuklarının 8 yaşına kadar şort giymesi gerekiyor.