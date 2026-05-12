Kraliyet Ailesine yeni bir bebek geliyor!

Ve siz, tüm bunların tam ortasında, bebeğinizin ultrason fotoğrafını Instagram'a yüklüyorsunuz. İki oğlunuz fotoğrafı tutmuş, gülümsüyorlar. Siz de gülümsüyorsunuz. Birkaç kırmızı kalp koyuyorsunuz ve paylaşıyorsunuz.

Bu kadar.

York Prensesi Eugenie'nin üçüncü bebeğini beklemesi kulağa sıradan bir kraliyet duyurusu gibi geliyor. Ama hiç de öyle değil.

52 kelimelik açıklamadaki büyük sessizlik

Buckingham Sarayı'nın resmi açıklaması tam 52 kelimeydi. Kral Charles'ın "haberden son derece memnun olduğu" belirtildi. August ve Ernest'in yeni kardeşleri için heyecanlı oldukları söylendi.

Açıklamada hiçbir yerde büyükanne ve büyükbabadan söz edilmedi. Tek bir cümle bile yoktu. Kraliyet geleneğinde bu tür duyurularda aile büyüklerinin sevinci mutlaka dile getirilir. Bu sefer getirilmedi.

Çünkü büyükanne Sarah Ferguson, Epstein dosyaları nedeniyle Avusturya'daki bir kayak merkezinde saklanıyor. Büyükbaba Andrew ise tutuklu. İngiliz polisi, Andrew'un İngiltere'nin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde gizli bilgileri Epstein ile paylaştığına dair e-postalar ortaya çıktıktan sonra soruşturma başlattı.

Yani açıklamadaki o boşluk, bir ihmal değil. Bilinçli bir tercih.

York markası artık zehirli

Bir kraliyet uzmanı, Eugenie'nin bebek haberini şöyle yorumladı: "Bu, babasının rezaletinin gölgesinin üzerlerine düştüğü bir dönemde çift için gerçek bir sevinç haberi."

"York markası zehirli" lafını hatırlıyor musunuz? Geçen yıl söylendi, hem de açıkça. Beatrice ve Eugenie'nin kraliyet etkinliklerine katılımının nasıl yönetileceği tartışılırken kullanıldı bu ifade. Yani iki kız kardeş, hiçbir hatası olmaksızın, sadece soyadları yüzünden bir yük olarak değerlendirilir hale geldi.

İşte tam bu noktada Eugenie'ye bakmak gerekiyor. Çünkü o, bu kaosun içinde şaşırtıcı biçimde ayakta duruyor.

Eugenie, Hauser & Wirth adlı çağdaş sanat galerisinde yönetici olarak çalışıyor ve zamanını Londra ile Portekiz arasında geçiriyor. Yani sarayın koridorlarında ağır adımlarla gezinen biri değil. Kendi işi var, kendi hayatı var. Bir podcast'te anneliği anlatırken "her zaman mükemmel olmaya çalıştığını" ve bazen bunu başaramadığında suçluluk hissettiğini itiraf etti. Evde stresli olduğunda zaman zaman sabrının tükendiğini ve hemen pişman olduğunu da söyledi.

Charles'ın sessiz mesajı

Bebek haberinin Charles'ın ofisinden, Eugenie'nin kendi özel ofisi aracılığıyla değil doğrudan Buckingham Sarayı kanallarından duyurulması dikkat çekiciydi. Charles'ın "haberden memnun" olduğunu bizzat ifade etmesi ise bir kral olarak yeğenine verdiği açık destekti.

Yani Charles şunu söylüyor aslında: Andrew benim kardeşim, ama Eugenie benim yeğenim. Bu ikisi aynı şey değil. Sen bu ailenin parçasısın.

Küçük ama önemli bir ayrım.

Kraliyet editörü Emily Nash şunları söylüyor: "Bu bebek, ablası ve erkek kardeşlerinin yaşadığından çok farklı bir aile dinamiğine doğacak. Büyükanne ve büyükbaba muhtemelen bu sefer daha mesafeli duracak."

Bunu okurken aklıma şu geldi: Bu çocuk dünyaya geldiğinde, büyükannesi ve büyükbabası insan içine çıkamayacağı için belki de Portekiz'e gidecekler. Belki sadece uzaktan bakacaklar. Belki fotoğraflarda göremeyeceğiz onları.

Ve Eugenie bu olacakları gayet iyi biliyor. Yine de o ultrason fotoğrafını ve iki oğlunun gülüşünü dünyayla paylaştı; "Bebek Brooksbank 2026'da doğacak!" yazdı.