Kraliyet ailesine yeni prens geliyor! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı!

Belçika Kraliyet Ailesi'ne yeni bir üye katıldı. Prens Laurent, bir modelle yaşadığı ilişkiden evlilik dışı doğan oğlunu yaptığı açıklamayla resmen tanıdı.

Kral Philippe’in küçük kardeşi Prens Laurent, 25 yıl önce bir modelle yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen Clement Vandenkerckhove adlı oğlunun biyolojik babası olduğunu resmen kabul etti.

Kraliyet ailesine yeni prens geliyor! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı! 1

Yapılan açıklamada, “Clement Vandenkerckhove’un biyolojik babası olduğumu kabul ediyorum. Bu konuyu son birkaç yıldır açık ve dürüst şekilde konuştuk. Başka açıklama yapmayacağım” ifadeleri yer aldı.

Kraliyet ailesine yeni prens geliyor! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı! 2

Yeni üyenin kraliyet ünvanı alıp almayacağı merak edildi. Belçikalı kraliyet uzmanı Mario Danneels, “Prens Laurent’in oğlu olarak Clement prens unvanını talep edebilir. Bu, prensipte tüm Belçika krallarının torunları için geçerli” dedi.

BAŞKASIYLA EVLENİP OĞLUNU BÜYÜTMÜŞ

Prens Laurent ile önceden model olan Flaman şarkıcı Wendy Van Wanten, 1995 yılında Paris’teki bir moda gösterisinde tanışmıştı. Van Wanten, 1999 yılında hamile olduğunu öğrendi.

Kraliyet ailesine yeni prens geliyor! Evlilik dışı doğan oğlunu yıllar sonra tanıdı! 3

Ancak ilişki sona erdi ve Van Wanten, Fransız iş insanı Frans Van Coppenolle ile evlenerek oğlunu onunla birlikte büyüttü.

