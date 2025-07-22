Kraliyet ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry’nin kuzeni ölü bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nni efsane ismi olan Prenses Diana’nın amcasının torunu ve aynı zamanda bu nedenle Prens William ve Prens Harry’nin ikinci dereceden kuzeni sayılan Rosie Roche, 14 Temmuz’da ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu.

The Sun gazetesine göre, Roche’un annesi ve kız kardeşi, genç kızı tatile hazırlık yaptığı sırada odasında ölü buldu. Soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı Grant Davies, "Polis olayda herhangi bir şüpheli durum tespit etmedi; üçüncü şahısların olaya karıştığına dair bir bulgu yok" dedi.

ODASINDA SİLAH BULUNDU

Durham Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldığı belirtilen 20 yaşındaki genç kızın odasında bir silah bulundu. Ailesi tarafından yayımlanan ölüm ilanında "Hugh ve Pippa'nın sevgili kızı, Archie ve Agatha'nın kıymetli kardeşi, Derek ve Rae Long'un torunu" ifadeleri yer aldı. Aile, cenaze töreninin özel olarak düzenleneceğini, ilerleyen tarihlerde bir anma programı yapılacağını bildirdi.