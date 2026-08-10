Kraliyet Ailesinin en popüler ismi artık Kate Middleton değil

YouGov’un Temmuz 2026 anket sonuçları geçen hafta açıklandığında herkes anketin zirvesindeki ismi merak ediyordu. Tahminler genellikle Kate Middleton’ı gösterse de sonuçlar bu kez tatlı bir sürpriz yaptı.

Zirvenin yeni sahibi, %76’lık olumlu görüş oranıyla Galler Prensi William oldu. Catherine ise %74 ile hemen ardından geliyor. Aradaki iki puanlık fark ilk bakışta önemsiz görünebilir; ancak derine indiğimizde çok daha çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz.

Biri olmazsa diğeri zirveye yerleşir

YouGov uzmanları durumu şöyle özetliyor:

"William ve Catherine, Britanya halkının yaklaşık dörtte üçünün güvenini kazanmış durumda ve bu tablo uzun zamandır neredeyse hiç değişmedi."

"Değişmedi" kelimesinin altını özellikle çizmek lazım. Kanser tedavileri, kamuoyundan mecburi uzak kalışlar, Saray’ı sarsan Harry krizleri ve başka türlü çalkantılar... Hiçbiri bu çiftin halk nezdindeki kredisini tüketmeye yetmedi. Politikacıların popülaritesinin birkaç ayda çakıldığı bir çağda, bu derece bir istikrar gerçekten takdire şayan.

Zirvedeki detaylar

Sıralamanın kalanına baktığımızda sürpriz isimler yok ama dikkat çekici detaylar var:

Prenses Anne (%70): Yıllardır "en çok çalışan, en az konuşan" kraliyet üyesi duruşunu koruyor; saygınlığının karşılığını da 3. sırada alıyor.

Kral Charles (%60): 4. sırada kalan Charles için bu oran biraz düşündürücü. Başında taç taşıyan, protokolün ve tüm resmi törenlerin merkezinde duran bir Kral için %60, oğlunun %76’sının yanında biraz gölgede kalıyor. Kanser teşhisinin yarattığı sempati dalgası bile aradaki bu mesafeyi kapatmaya yetmemiş gibi.

Prens Edward (%53) ve Düşes Sophie (%51): Sıralamada kendi hallerinde, çizginin hemen üstündeler.

Camilla meselesi

Listenin belki de en çarpıcı rakamı Kraliçe Camilla’ya ait: %43.

Yıllardır kraliçe unvanıyla en ön sırada oturmak, protokollere eksiksiz katılmak bu oranı yukarı taşımaya yetmiyor. Diana’nın zihinlere kazınan mirasına kadar geçmişin izleri, tek bir unvan değişimiyle silinmiyor işte. Popülarite törenle devralınan bir şey değil; halk ya bağ kuruyor ya da kurmuyor.

O "İki Puan" Bize Ne Anlatıyor?

Peki Catherine’in William’ın iki puan gerisine düşmesi gerçekten bir gerileme mi?

Aslında hem evet, hem hayır.

Hayır: Çünkü istatistiksel olarak iki puanlık fark neredeyse yok sayılır. İkisi de %70 bandının çok üzerinde, ikisi de bu kurumun en güçlü iki yüzü. Bir sonraki ankette roller yine değişebilir.

Evet: Çünkü William’ın bu dönemde öne geçmesi tesadüf değildi. Glasgow Oyunları’nda çocukları George ve Louis ile tribünde neşeli haller sergileyen William fotoğrafları basında geniş yer buldu. Halk, karşısında hem samimi bir baba hem de geleceğin kararlı kralını gördü.

Catherine ise sağlık süreci nedeniyle haklı olarak görünürlüğünü kısıtladı. Daha seçici, arka planda ama kontrollü bir strateji izliyor. Bu bilinçli ve doğru bir tercih; ancak anketler anlık kareleri ölçer ve o karede bu kez William öndeydi.

YouGov raporundaki en kritik detay belki de şuydu; Britanya halkının ısrarcı bir üçte birlik kesimi monarşiye tamamen olumsuz bakıyor.

İşte tam da bu yüzden William ve Catherine’in %70’lerin üzerindeki seyri, sadece kişisel bir başarı değil; monarşi kurumunu ayakta tutan bir oran. Charles resmi olarak tahtta oturuyor olabilir, ama halkla olan bağı diri tutan güç bu iki isim.

Görünen o ki, Britanya monarşisinin geleceği bu çiftin omuzlarına yüklenmiş durumda. Ve şimdilik, o omuzlar bu yükü gayet iyi taşıyor.