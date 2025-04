Kraliyet'in Küçük Neşesi: Prens Louis Yedi Yaşında

Kraliyet ailesinde doğum günleri her daim mühimdir. Az çok takip edenler bilir; Prenses Kate fotoğrafçılıkla ilgilendiğinden çocuklarının doğum günü portrelerini de kendisi çeker. Ancak bu yıl küçük bir istisna yapıldı ve fotoğrafı Prenses çekmedi. Louis'nin yeni yaşı için yayınlanan portre, ailenin kadim fotoğrafçılarından Josh Shiner tarafından Norfolk’ta çekildi.

Bu yıl bir başka değişiklik de kutlama saatinde yaşandı. Evvelki yıllarda gece yarısında yayımlanan fotoğraflar, bu kez doğum sabahına bırakıldı. Kraliyet’in resmî sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Prens Louis’ye mutlu bir 7. yaş günü diliyoruz!” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Louis'nin çekim sırasında oynarken ve zıplarken görüntülendiği kısa bir video da kamuoyuyla paylaşıldı.

Küçük prens büyüyor

Yeni yayımlanan portrede, Louis'nin artık iyice büyüdüğü gözler önüne seriliyor. Fakat bir diğer dikkat çekici ayrıntı da, küçük Prens’in üst ön süt dişlerinin dökülmüş olmasıydı. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, Louis'nin büyüme serüveninin doğal bir parçası olarak yorumlandı.

Nisan 2018’de dünyaya gelen Louis, Prens William ve Prenses Kate’in üçüncü ve en küçük çocuğu. Ağabeyi Prens George on bir, ablası Prenses Charlotte ise dokuz yaşında. Louis, İngiliz taht sıralamasında babası ve kardeşlerinin ardından dördüncü sırada yer almakta.

Bu yıl aile, Paskalya Bayramı'nı Norfolk'ta birlikte geçirdi. Ancak Windsor’daki St. George’s Şapeli’nde düzenlenen geleneksel ayine bu defa iştirak edilmedi. Görünen o ki, aile tabiatla baş başa bir bayramı tercih etti.

Kamera Önünde ve Ardında: Louis'nin Sanatkâr Yönü

Prens Louis yalnızca objektifin önünde değil, arkasında da yeteneğini sergilemeye başladı. Şubat 2025'te, Dünya Kanser Günü vesilesiyle, annesi Prenses Kate’in doğada çekilmiş bir fotoğrafını Louis'nin kendisi kaydetmişti. Paylaşılan karede, Kate'in ormanlık bir alanda kollarını iki yana açarak adeta tabiatla bütünleştiği görülüyordu. Fotoğraf, “Hastalığın ötesindekileri beslemeyi unutmayın” mesajıyla paylaşılmış, takdir toplamıştı.

Kraliyet'te Kutlama Maratonu Bitmiyor

Kraliyet Ailesi'nde doğum günü kutlamaları hız kesmeden sürüyor. Prenses Charlotte, 2 Mayıs’ta on yaşına, Prens George ise 22 Temmuz’da on iki yaşına girecek. Her yıl olduğu gibi bu özel günlerin de yeni portrelerle kutlanması bekleniyor.

Zaman, küçük Prens Louis'yi çocukluğun şenlikli bahçesinden alıp gençliğin eşiğine doğru taşırken, İngiltere halkı da onun büyüme serüvenini tebessümle izlemeye devam ediyor.

Ne zaman bir yerde fotoğrafını veya videosunu görsem yüzümde tebessüm oluşturan Kraliyet ailesinin en küçük neşe kaynağı, şimdiden gönüllerde taht kurmuş gibi görünüyor.