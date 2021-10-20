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Krem Karamel (Creme Caramel) nasıl yapılır? Krem Karamel malzemeleri neler?

20.10.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız mutfağının sevilen sütlü tatlılarından olan crem caramel veya krem karamel evde kolaylıkla hazırlanabilir. Krem karamel yaparken karışım hazırlandığında tabaklara paylaştırılmadan önce süzerseniz daha pürüzsüz kıvam elde edersiniz. İşte crem caramel tarifi ve malzemeleri...

Krem Karamel (Creme Caramel) nasıl yapılır? Krem Karamel malzemeleri neler?

Krem karamel hazırlarken kullanacağınız ısıya dayanıklı fırın kaplarının büyüklüğüne göre tatlı sayısında değişkenlik görülebilir. Krem karamelin karamelini hazırlamak için 1 su bardağı toz şeker ve 6-7 yemek kaşığı su gerekiyor. Ayrıca 1 paket vanilya, 6 adet yumurta, ½ adet limon kabuğu da krem karamel hazırlarken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor.

Creme Caramel nasıl yapılır? Creme Caramel malzemeleri neler?

KREM KARAMEL MALZEMELERİ

  • 5 su bardağı süt (1 litre)
  • ½ adet limon kabuğu
  • 1 paket vanilya
  • 6 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker

Karameli için:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 6-7 yemek kaşığı su

KREM KARAMEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Krem karamelin karamelini hazırlamak için suyu ve toz şekeri küçük bir tavaya alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın. 5-10 dakika içinde şeker erimeye başlar. Açık kahve rengine dönüşünce ocaktan alın. Tatlı kaselerini fırın tepsisine dizin. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Karamelin donması için tepsiyi buzdolabına koyun.

Krem Karameli hazırlamak için geniş bir karıştırma kabına şekeri ve yumurtaları alın ve köpürene dek karıştırın. Sonrasında vanilya ve limon kabuğu rendesi ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün. Yumurtalar köpürünce yavaşça 1 litre sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışımın üstündeki köpüklü tabakanın hepsini bir kepçe ile sıyırarak alın. Fırın tepsisini buzdolabından çıkarın ve elde ettiğiniz karışımı tatlı kaselerine eşit şekilde paylaştırın.

Kapların yarısına gelecek kadar kaynamış suyu fırın tepsisine ilave edin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Krem karamelleri fırından çıkardığınızda oda sıcaklığına gelince üzerini streçleyin ve buzdolabında en az 4 saat dinlendirin. Ardından krem karamelin kenarlarını bıçak ile ayırın ve tabağa ters verirerek servis edin.


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