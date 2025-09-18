YEMEK

Krem karamel tarifi: Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifinin püf noktaları…

Krem karamel, sütlü tatlı severlerin favorisi. Basit malzemelerle hızlıca hazırlanır. Bu tarifle, yumurta kokusuz, pürüzsüz ve ipeksi bir krem karamel elde edeceksiniz. Krem karamel tarifi haberimizde...

Sedef Karatay

Krem karamel, Fransız mutfağının incisidir. evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Pürüzsüz kıvamı ve karamelin büyüsüyle herkesi mest edecek.

MALZEMELER

  • Krem Karamel İçin:
  • 5 su bardağı süt (1 litre)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 6 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1/2 adet limon kabuğu rendesi
  • Karamel Sosu İçin:
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 4-5 yemek kaşığı su

TARİF

  • Karamel sosu hazırlayın: Toz şekeri geniş bir tavaya alın, kenarlarından 4-5 yemek kaşığı suyla ıslatın ve karıştırmadan bırakın. Şeker eriyip açık kahve rengine dönünce karıştırın ve ocaktan alın. Hızla tatlı kaselerinin tabanına paylaştırıp donması için kenara koyun.
  • Krem karamel karışımı: Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırmaya devam edin. Yavaşça sütü ilave ederek karışımı homojen hale getirin. Üzerindeki köpüğü bir kepçeyle sıyırın.
  • Kaselere paylaşım: Karışımı, karamel döktüğünüz kaselere eşit şekilde paylaştırın. Kaseleri derin bir fırın tepsisine dizin ve tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar kaynamış su ekleyin.
  • Pişirme: Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45-50 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve streç filmle kaplayarak buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
  • Servis: Dinlenmiş krem karamellerin kenarlarını bir bıçakla dikkatlice ayırın ve tabağa ters çevirerek servis yapın. Çilek veya frenk üzümü ile süsleyerek sunumu zenginleştirin.

AFİYET OLSUN!

