Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? MasterChef kremalı dağ mantarları çorbası tarifi nedir? İşte kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan yapılması istenen yemeklerden biri de kremalı dağ mantarları çorbası oldu. Peki, kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? İşte MasterChef 2020 kremalı dağ mantarları çorbası tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktas.
Ülkemizde dağ mantarı genellikle köylülerin mantarlara verdiği isimlerdir. Kanlıca Mantarı, Ayı Mantarı, Kuzu Göbeği Mantarı, Yumurta mantarına genellikle ülkemizde köylülerimiz dağ mantarı ismini vermişler ve bölgeden bölgeye değişen bu mantar türleri o bölgelerde hep dağ mantarı adı ile bilinmişlerdir.
1 paket krema
400 gram mantar
3,5 su bardağı su
1 adet soğan
1 tepeleme yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Servisi için:
4 dal doğranmış maydanoz
Çorba yapımında sıcak içme suyu yerine sıcak tavuk ya da et suyu kullanabilirsiniz.
Unu, kısık ateşte ve sürekli karıştırarak kavurmaya özen gösterin. Aksi takdirde yanıp rengi değişecektir.
Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin.
Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye koyup soğanı kavurun.
Daha sonra mantarları ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.
Daha sonra unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
Ardından kremayı ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.
3,5 lt sıcak su ekleyin ve altını kısıp 10 dakika daha kaynatın.
Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır olacaktır.
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