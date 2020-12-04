Peynirli kroket nasıl yapılır? En pratik peynirli kroket tarifi! İşte MasterChef peynirli kroket tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye’nin 3 Aralık Perşembe ekrana gelen bölümündeki dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan yapılması istenen yemeklerden biri de peynirli kroket oldu. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için bu yemeği hazırlarken izleyiciler de peynirli kroket tarifi ile evlerinde denemek için araştırmaya başladı. İşte MasterChef peynirli kroket tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası.

PEYNİRLİ KROKET TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr Peynirli

100 gr lor peyniri

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı karışık çeşni(kekik, fesleğen, mercanköşk, tuz, karabiber)

2 yemek kaşığı galeta unu

Marul, limon, kırmızıbiber (süslemek için)

PEYNİRLİ KROKET NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyup haşlayın ve püre haline getirin.

Püreyi geniş bir kâseye ilave edip içine baharatları, peynir, yumurta ve 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ilave edip kıvamlı bir karışım olana kadar karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle istediğiniz şekli verin galeta ununa bulayarak yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Önceden 200 derecede ısılmış fırında 5 dk pişirmeniz yeterli servis tabağına marul, limon, kırmızıbiber eşliğinde servis yapın.

