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Kremasıyla dillere destan olan magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi ve malzemeleri nelerdir?

18.02.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magnolia son dönemlerin en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Size vereceğimiz tarif ile hem yapılışı hem de enfes tadıyla magnolia ustalığına aday olabilirsiniz. Hep aynı tatlılardan bıktıysanız, farklı bir tat arıyorsanız magnolia tatlısını denemelisiniz. Kreması ve meyvelerle bir magnolia şöleni yaratabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz magnolia tarifi!

Kremasıyla dillere destan olan magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Magnolia, krema ve birbirnden farklı meyveyle yapabileceğiniz bir tatlıdır. Magnolia denilince akla ilk olarak çilek ve muz ikilisi gelmektedir. Magnolia'ya farklı bir tarz katmak istiyorsanız tatlınıza dilediğiniz, sevdiğiniz meyveleri de ekleyip deneyebilirsiniz. Size vereceğimiz bu magnolia tarifi ile tatlıların şefi olabilirsiniz, ya da tatlı yapmayı seviyor ve bir de magnolia tarifi alıp yapayım diyorsanız bu magnolia tarifi tam size göre. Magnolia tarifine dair merak edilen bilgileri sizin içi haberimizde yer verdik...

MAGNOLİA TARİFİ VE MALZEMELERİ NELERDİR?

Kremasıyla yiyenin aklını başından alan magnolia için gerekli malzemeler şunlardır;

  • litre süt
  • yemek kaşığı un
  • yemek kaşığı nişasta
  • su bardağı toz şeker
  • paket toz vanilya
  • adet yumurta sarısı
  • paket bebe bisküvisi
  • paket süt kreması
  • adet çilek
  • adet muz

MAGNOLİA NASIL YAPILIR?

Magnolia için ilk önce tencereye nişasta, un, şeker, vanilya ve yumurtayı koyuyoruz. Bu karışımın üzerine yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpma teli veya kaşık yardımıyla karıştırıyoruz.
Hazırladğımız bu karışımı ocağa koyarak, karıştırmaya devam ediyoruz. Magnolia'nın kremasının topaklanmamasına özen gösterin. Karışımın muhallebi kıvamına gelmesini bekliyoruz ve beklediğimiz kıvama geldiğinde ocaktan alıyoruz. Magnolia kreması soğurken, bisküvileri incecik olana kadar robottan geçirebilirsiniz dilerseniz elde de ufak parçalara ayırabilirsiniz. Krema soğuduktan sonra içerisine bir paket süt kreması ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Bir tarafta çilek ve muzlarınızı dilimleyin. Magnolia kuplarına önce muhallebiden az koyun ve meyveleri yanlarına doğru dizin. Meyveleri kenarlara dizdikten sonra bisküvi kırıntılarını ekleyin ve tekrar krema dökün. En üst kısmına kalan bisküvileri dökün. Magnolia tarifimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Süslemek için dileğiniz süs malzemelerini kullanabilirsiniz.

MAGNOLİA HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Severek yapılan tatlı Magnolia, ilk olarak New York'taki Magnolia Bakery'de üretilen muzlu, kremalı ve pandispanyalı bir tatlı çeşidiydi. Ama zaman içerisinde herkesin bildiği marka haline geldi ve üreticisinin ismi ile anılan bir tatlı halini aldı.

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