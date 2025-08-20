Kreşte kan donduran olay! Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Acı gerçek anne okula gelince ortaya çıktı

ABD’nin Missouri eyaletindeki bir kreşte 3 yaşındaki otizmli bir çocuğun, öğle uykusu vaktinde uyumak istememesi üzerine öğretmen elleri ve ayakları sıkıştırarak üzerine yorgan attı.

BACAKLARINI ÇOCUĞUN ÜZERİNE KOYDU

Edinilen bilgilere göre çocuğu yere yatıran öğretmen, önce ellerini ve ayaklarını sıkıştırdı, ardından burnunu kapatacak şekilde üzerine ağır bir yorgan örttü. Ağırlığın altında kalan çocuk daha şiddetli ağlamaya başlayınca çocuğu yüzüstü çevirdi. Ancak 3 yaşındaki Ashcraft, kıpırdanmaya devam edince öğretmen bacaklarını çocuğun üzerine koyup bir süre bekledi.

Öğretmenler çocuğu saatlerce kontrol etmedi. Ashcraft’ın annesinin okul çıkışı gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Çocuğun öldüğü anlaşıldı. St. Francois İlçe Şerifi Jeff Crites yaptığı açıklamada, "St. Francois İlçe Şerif Ofisi, çocuğun ailesine ve toplumuna cevap verme amacıyla kapsamlı ve eksiksiz bir soruşturma yürütmeye kararlıdır. Şu anda soruşturma devam ediyor ve daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça paylaşılacak." ifadelerinde bulundu.

Ailesi ise "Masum 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan bu kasıtlı sapkınlık, ailelerimiz için dayanılmaz bir yürek acısı yaşattı. Hiçbir aile böyle bir acıya katlanmak zorunda kalmamalı." dedi.