Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kreşte kan donduran olay! Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Acı gerçek anne okula gelince ortaya çıktı

ABD'de Missouri eyaletindeki Poppy's Playhouse 2'de bir kreşte çalışan öğretmen 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. Uyumak istemeyen çocuğu öğretmen yorganla sıkıştırdı. Anne okula gelince acı gerçek ortaya çıktı.

Kreşte kan donduran olay! Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Acı gerçek anne okula gelince ortaya çıktı

ABD’nin Missouri eyaletindeki bir kreşte 3 yaşındaki otizmli bir çocuğun, öğle uykusu vaktinde uyumak istememesi üzerine öğretmen elleri ve ayakları sıkıştırarak üzerine yorgan attı.

Kreşte kan donduran olay! Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Acı gerçek anne okula gelince ortaya çıktı 1

BACAKLARINI ÇOCUĞUN ÜZERİNE KOYDU

Edinilen bilgilere göre çocuğu yere yatıran öğretmen, önce ellerini ve ayaklarını sıkıştırdı, ardından burnunu kapatacak şekilde üzerine ağır bir yorgan örttü. Ağırlığın altında kalan çocuk daha şiddetli ağlamaya başlayınca çocuğu yüzüstü çevirdi. Ancak 3 yaşındaki Ashcraft, kıpırdanmaya devam edince öğretmen bacaklarını çocuğun üzerine koyup bir süre bekledi.

Kreşte kan donduran olay! Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Acı gerçek anne okula gelince ortaya çıktı 2

Öğretmenler çocuğu saatlerce kontrol etmedi. Ashcraft’ın annesinin okul çıkışı gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Çocuğun öldüğü anlaşıldı. St. Francois İlçe Şerifi Jeff Crites yaptığı açıklamada, "St. Francois İlçe Şerif Ofisi, çocuğun ailesine ve toplumuna cevap verme amacıyla kapsamlı ve eksiksiz bir soruşturma yürütmeye kararlıdır. Şu anda soruşturma devam ediyor ve daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça paylaşılacak." ifadelerinde bulundu.

Kreşte kan donduran olay! Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Acı gerçek anne okula gelince ortaya çıktı 3

Ailesi ise "Masum 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan bu kasıtlı sapkınlık, ailelerimiz için dayanılmaz bir yürek acısı yaşattı. Hiçbir aile böyle bir acıya katlanmak zorunda kalmamalı." dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kraliyet ailesi karıştı! Prensesin oğlu 32 suçla karşı karşıya! Kraliyet ailesi karıştı! Prensesin oğlu 32 suçla karşı karşıya!
Gerilim klasiği yeniden yükselişte! Netflix'te ortalığı yıkıyorGerilim klasiği yeniden yükselişte! Netflix'te ortalığı yıkıyor

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen kreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Bayan yogacı yok mu?" yazılınca kızdı! "Halleniyor musunuz?"

"Bayan yogacı yok mu?" yazılınca kızdı! "Halleniyor musunuz?"

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı

Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Anne okula gelince...

Uyumak istemeyen çocuğu yorganla sıkıştırdı! Anne okula gelince...

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.