Kreşte skandal! ABD'de Türk bakıcı tutuklandı! Aile şikayetçi oldu, ilk değilmiş...

ABD'de Mather Çocuk Bakım Merkezi’nde 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda 26 yaşındaki Türk bakıcı Gökhan Bağcı tutuklandı.

28 Temmuz 2025’te bir anne, 6 yaşındaki kızının Mather Çocuk Bakım Merkezi’nde cinsel istismara uğramış olabileceğine dair ihbarda bulundu. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento County Şerif Ofisi soruşturma başlattı.

TÜRK BAKICI ÇIKTI

Görüşmeler sırasında, kreşe devam eden veya geçmişte gitmiş başka çocukların da mağdur olabileceğine dair bilgiler ortaya çıktı. 22 Ağustos 2025’te Çocuk İstismarı Bürosu yetkilileri, 26 yaşındaki Gökhan Bağcı’yı, “14 yaş altındaki bir çocuğa zor veya korku yoluyla müstehcen ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunmak” suçundan ve 4 ayrı suçlamadan tutukladı.

ABC10 haberine göre, Bağcı'nın Kasım 2023 ve Eylül 2024’te ABD Gümrük ve Sınır Koruma tarafından iki kez sınır dışı edildiği öğrenildi.

