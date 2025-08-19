Kronik migren: Sadece baş ağrısı değil! Çikolata ve peynir tüketimine dikkat

Baş ağrısı çoğu insanın zaman zaman yaşadığı, pek çok faktörün neden olduğu olası bir durum. Fakat migren, basit bir baş ağrısından çok daha fazlası. Özellikle kronik migren, ayda 15 günden fazla süren ataklarla kişinin hem iş hem sosyal hayatını altüst edebiliyor. Tam da bu noktada migreni tetikleyen unsurları ve tedavi yöntemlerini bilmekte fayda var.

BUNLAR MİGRENİ TETİKLİYOR

Stres, uyku düzensizliği, bazı yiyecekler (çikolata, kafein, peynir gibi), hormonal değişimler ve yoğun ışık ya da gürültü migreni tetikleyebiliyor. Kronikleştiğinde ise beyin, ağrıya daha duyarlı hale geliyor.

SADECE AĞRI YAŞANMIYOR

Migren atağı sırasında mide bulantısı, ışığa ve sese hassasiyet, görme bozuklukları da görülebiliyor. Bu nedenle “geçer gider” diyerek hafife almak çoğu zaman doğru olmuyor.

BOTOKS VE SİNİR BLOKAJI...

Kronik migren tedavisinde ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri de çok önemli. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, bol su tüketmek ve tetikleyici gıdalardan kaçınmak atakları azaltabiliyor. Son yıllarda botoks ve sinir blokajı gibi tedavi yöntemleri de gündemde.