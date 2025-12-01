Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu

Yeni yıla bir ay kalmışken, ünlü sözlüklerin yıl değerlendirmeleri de gündeme gelmeye başladı. Oxford, 2025’in kelimesini seçerek yılı tek bir kavramla özetledi. Bu yılın kazananı ise dijital dünyanın giderek daha fazla konuşulan terimi "rage bait" oldu.

KULLANIMI SON 1 YILDA 3 KAT ARTTI

Oxford’a göre "rage bait" teriminin kullanımı geçtiğimiz yıla kıyasla üç kat artış gösterdi. Türkçe'ye "öfke yemi" olarak çevrilen bu ifade, son dönemde dijital platformlarda sıkça karşımıza çıkan kışkırtıcı içeriklere işaret ediyor.

RAGE BAİT NEDİR?

Oxford, rage bait’i "çevrimiçi ortamda öfke veya kızgınlık uyandırmak amacıyla kasıtlı olarak sinir bozucu, kışkırtıcı ya da saldırgan biçimde tasarlanan içerik" olarak tanımlıyor.

Bu tür içeriklerin amacı; kullanıcıların merakını tetiklemek, etkileşimi artırmak ve platform trafiğini yükseltmek.

"CLİCKBAİT’İN ÖFKELİ KUZENİ"

Rage bait, kullanıcıyı başlığa veya içeriğe çekmek için kullanılan clickbait yönteminin bir tür akrabası olarak nitelendiriyor. Ancak rage bait’te içeriğin odağı, merak değil doğrudan öfke uyandırmak.

FİNALE KALAN DİĞER TERİMLER: AURA ÇİFTLİĞİ VE BİYOLOJİK HİLE

Oxford’un yılın kelimesi oylamasında rage bait'i geride bırakan iki önemli finalist ise şunlardı:

Aura çiftçiliği: Kişinin kendini çekici, karizmatik veya gizemli gösterme amacıyla davranışlarını ince ayarlarla düzenlemesi, kendine güvenli bir imaj yaratması.

Biyolojik hile: Beslenme, egzersiz, yaşam tarzı, takviyeler veya teknolojik araçlarla fiziksel ve zihinsel performansı artırma çabası.

OXFORD: "MANİPÜLASYON TAKTİKLERİNİN FARKINA VARIYORUZ"

Oxford Başkanı Casper Grathwohl, terimin popülerliğine dikkat çekerek, "Rage bait’in kullanımındaki artış, çevrimiçi ortamda maruz kaldığımız manipülasyon yöntemlerinin daha fazla farkına vardığımızı gösteriyor" dedi.

GEÇEN YILIN KELİMESİ ‘BEYİN ÇÜRÜMESİ'

Oxford’un 2024 yılı için seçtiği kelime "beyin çürümesi" olmuştu. 2025’in kelimesi ise dijital çağda duyguları manipüle eden içeriklere yönelik farkındalıkta bir artışı işaret ediyor.