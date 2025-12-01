Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu

Yeni yıla geri sayım sürerken, dünyanın önde gelen sözlükleri de yılın ruhunu yansıtan kavramları belirlemeye başladı. Oxford University Press, 2025’in kelimesini açıkladı ve dijital çağın yükselen gerilimini en iyi özetleyen terim "rage bait" oldu. Kullanımı son bir yılda üç kat artan bu ifade neyi ifade ediyor? İşte detaylar...

Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu
Sedef Karatay

Yeni yıla bir ay kalmışken, ünlü sözlüklerin yıl değerlendirmeleri de gündeme gelmeye başladı. Oxford, 2025’in kelimesini seçerek yılı tek bir kavramla özetledi. Bu yılın kazananı ise dijital dünyanın giderek daha fazla konuşulan terimi "rage bait" oldu.

Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu 1

KULLANIMI SON 1 YILDA 3 KAT ARTTI

Oxford’a göre "rage bait" teriminin kullanımı geçtiğimiz yıla kıyasla üç kat artış gösterdi. Türkçe'ye "öfke yemi" olarak çevrilen bu ifade, son dönemde dijital platformlarda sıkça karşımıza çıkan kışkırtıcı içeriklere işaret ediyor.

RAGE BAİT NEDİR?

Oxford, rage bait’i "çevrimiçi ortamda öfke veya kızgınlık uyandırmak amacıyla kasıtlı olarak sinir bozucu, kışkırtıcı ya da saldırgan biçimde tasarlanan içerik" olarak tanımlıyor.

Bu tür içeriklerin amacı; kullanıcıların merakını tetiklemek, etkileşimi artırmak ve platform trafiğini yükseltmek.

Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu 2

"CLİCKBAİT’İN ÖFKELİ KUZENİ"

Rage bait, kullanıcıyı başlığa veya içeriğe çekmek için kullanılan clickbait yönteminin bir tür akrabası olarak nitelendiriyor. Ancak rage bait’te içeriğin odağı, merak değil doğrudan öfke uyandırmak.

FİNALE KALAN DİĞER TERİMLER: AURA ÇİFTLİĞİ VE BİYOLOJİK HİLE

Oxford’un yılın kelimesi oylamasında rage bait'i geride bırakan iki önemli finalist ise şunlardı:

Aura çiftçiliği: Kişinin kendini çekici, karizmatik veya gizemli gösterme amacıyla davranışlarını ince ayarlarla düzenlemesi, kendine güvenli bir imaj yaratması.

Biyolojik hile: Beslenme, egzersiz, yaşam tarzı, takviyeler veya teknolojik araçlarla fiziksel ve zihinsel performansı artırma çabası.

Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu 3

OXFORD: "MANİPÜLASYON TAKTİKLERİNİN FARKINA VARIYORUZ"

Oxford Başkanı Casper Grathwohl, terimin popülerliğine dikkat çekerek, "Rage bait’in kullanımındaki artış, çevrimiçi ortamda maruz kaldığımız manipülasyon yöntemlerinin daha fazla farkına vardığımızı gösteriyor" dedi.

Oxford, 2025’in kelimesini açıkladı: Sosyal medyanın kara yüzü 2025’in kelimesi oldu 4

GEÇEN YILIN KELİMESİ ‘BEYİN ÇÜRÜMESİ'

Oxford’un 2024 yılı için seçtiği kelime "beyin çürümesi" olmuştu. 2025’in kelimesi ise dijital çağda duyguları manipüle eden içeriklere yönelik farkındalıkta bir artışı işaret ediyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değiştiReferandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti
Yoğun taleplere yetişemiyorlar: Gramı 600 TL!Yoğun taleplere yetişemiyorlar: Gramı 600 TL!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Oxford Üniversitesi Öfke kontrolü sözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.