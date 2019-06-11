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Kuaföre öldüresiye dayak! Duvarı kırıp, dışarı çıkardılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kuaför Mehmet Yusuf Özten, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Özten'in dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi.

TUVALETİN DUVARINI KIRIP, DIŞARI ÇIKARDILAR

Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi. Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı. Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Özten, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Mehmet Yusuf Özten'in şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dayak kuaför Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
bu nasıl bir ceza verme türü 10 kişi sopalarla bir kişiye. adamlığa sığmaz
barbaristan...
ne olursa olsun bir insan bu şekilde dövülemez. bunu yapan hayvan diyemiyeceğim hayvandan daha aşşağılık mahluklar.
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