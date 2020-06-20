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Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 19 Haziran Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 02:02 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 19 Haziran Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu ve Bülent Ersoy, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Yarışmanın başarılı isimleri sürpriz bir şekilde hafta finalinde veda etti. Peki Kuaförüm Sensin'de kim gitti? Hafta birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 19 Haziran Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 19 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

Kuaförüm Sensin (3)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE FİNAL GÜNÜ GERİLİM TIRMANDI!

Kuaförüm Sensin’de bugün final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar çalışmalarını jüriye beğendirebilmek ve yüksek puanlar alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Kuaförüm Sensin (2)

Final stresi tartışmalara da neden oldu. Hafta başından beri bir türlü yıldızları barışmayan Aydanur ve Selver arasındaki anlaşmazlık, Selver’in makyözü Buse ile de arasının açılmasına sebep oldu.

Kuaförüm Sensin (4)
Buse rakip model Aydanur’a iltifat edince kıyamet koptu. Selver, Buse’ye sert çıkınca ikili arasında kriz çıktı.

Kuaförüm Sensin (1)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplanarak haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım 44 puanla İlker, Duygu ve Aydanur oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin finalinde, haftanın en yüksek puanını alan Urfalı Songül ve Yağmur kardeşler ile modelleri Melisa haftanın birincisi olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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