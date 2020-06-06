Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 5 Haziran Cuma sonuçları

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 5 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

AŞK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

Kuaförüm Sensin'de Mustafa ve Selen arasındaki yakınlaşmaya Selen son noktayı koydu. Rakiplerin imaları ve ısrarları ile sinirlenen Selen, Mustafa ile arkadaşlığın ötesinde bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Çekişmeli geçen final gününün sonunda Ramazan, Saadet ve Aleyna en düşük puanı alarak Kuaförüm Sensin'e veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin finalinde, haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım ise Öncü, Özlem ve Selen oldu.



