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Kübbülmüşviyye tarifinde bulgur yıkanır mı? Masterchef Türkiye'de gergin anlar!

09.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye yeni bölümünde yer verilen kübbülmüşviyye tarifi yarışmacılar arasında tartışmaya neden oldu. Kırmızı takımdan Mert'in "Islatayım di mi bulguru" sorusuna Burcu'nun "Çok değil ama ıslat" şeklinde cevap vermesi üzerine Dilara'dan sert tepki geldi. Program boyunca ekip arasında gerginliğe neden olan bu anlaşmazlık, izleyicilerin kafasına kübbülmüşviyye tarifinde bulgur yıkanır mı yıkanmaz mı sorusunun takılmasına neden oldu. İşte Masterchef Türkiye kübbülmüşviyye tarifi...

Kübbülmüşviyye tarifinde bulgur yıkanır mı? Masterchef Türkiye'de gergin anlar!

Kübbülmüşviyye Masterchef Türkiye yeni bölümünde yer verilen Kilis mutfağı lezzetleri arasında yer alıyor. Benzersiz tadıyla yiyenlerin hafızasına kazınan kübbülmüşviyye tarifindeki bulgur yıkanıyor mu yıkanmıyor mu? Yarışmacılar arasındaki tartışmanın ortaya çıkardığı bu ikilem izleyicilerde merak uyandırdı.

KÜBBÜLMÜŞVİYYE TARİFİNDE BULGUR YIKANIR MI YIKANMAZ MI?

Masterchef Türkiye kübbülmüşviyye tarifinde yer alan bulgurun nasıl kullanılacağı konusunda ikilemde kalanlar için söyleyebileceğimiz bulgurun yıkanmadan kullanılması gerektiğidir. Bazen bulgura güvenmeyenlerin yıkama ihtiyacı duyduğu görülür. Ancak bulgur, pirinç gibi olmadığından yıkamaya gerek duyulmaz. Böylece lezzeti tam olarak yemeğe işler. Peki yarışmacılar arasında tartışmaya sebep olan kübbülmüşviyye nasıl yapılır?

kübbülmüşviyye tarifinde bulgur yıkanır mı

İşte temeli et ve bulgurdan oluşan kübbülmüşviyye için kullanılan malzemeler ve kolayca hazırlamanıza yardımcı olacak adım adım uygulayabileceğiniz tarifi...

KÜBBÜLMÜŞVİYYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 3 su bardağı çiğ köftelik bulgur
  • 300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti (kıyma)
  • 300 gr. iç yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım kase ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2 çorba kaşığı nane
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kırmızı biber

Yapılışı:

  • İlk olarak soğan küçük parçalar halinde doğranır.
  • Ardından tepsiye alınan bulgurun üzerine eklenir.
  • Nane, kırmızıbiber ve tuz eklenir ve yoğurulur.
  • Malzemeler harmanlandıktan sonra üzerine kıyma haline getirilmiş yağsız et eklenir. Ardından sakız kıvamına gelinceye kadar yoğrulmaya devam edilir.

Köftede kullanılan iç yağı nasıl hazırlanır?

  • Bu işlem sonrasında küçük bir tepsiye ufak parçacıklar halinde iç yağı doğranır. Sıcak su yardımı ile sakız gibi homojen hale gelinceye kadar yoğurulur.
  • Üzerine tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviziçi ve tarçın eklenir, hazırlanan karışım yeniden yoğurulur.
  • Ardından küçük parçalara ayrılmaya başlanır ve bademe benzer şekil verilmeye çalışılır.

Kübbülmüşviyyenin köfteleri nasıl hazırlanır?

  • Bu işlemin sonrasında köşede beklettiğimiz köfte karışımımızdan iri parçalar alarak kısaca yoğurulup şekil verilmeye başlanır.
  • İçli köfteden daha büyük olacak şekilde oyularak şekillendirilir.
  • Ortalarına baharatlı iç yağından birer parça koyup ağzı kapatılır.
  • Köftelere şekil verme işlemi tamamlanınca ızgarada pişmeye bırakılır. İsteğe göre pişirme işlemi fırında da yapılabilir.
  • İstenirse pişen kübbülmüşviyyeler sade yağda tekrar kızartılabilir.


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