Kubilay Aka'dan sevgilisi Miray Daner için romantik paylaşım

Vatanım Sensin'de üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti şimdilerde aşklarını doyasıya yaşıyor. İki sezondur Çukur dizisinde Celasun rolünü canlandıran Kubilay Aka, sosyal medya hesabından sevgilisi Miray Daner'le çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Kubilay Aka fotoğrafı, 'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!" notuyla paylaştı.





