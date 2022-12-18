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Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti! Yetmedi Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu arayıp...

18.12.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın dost olan Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği gündemdeydi. İddiaya göre Demir'in güzel oyuncuya hareketlerinden rahatsız olan Aka daha sonra arkadaşını arayarak bakın ne dedi.

Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti! Yetmedi Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu arayıp...

'Yalı Çapkını' dizisinde başrolleri canlandıran Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nnu samimiyeti gündemdeydi. İddiaya göre; geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir partide samimi tavırlar sergileyen partnerler, Kubilay Aka'yı rahatsız etti.

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Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, Mert Ramazan Demir'le sözlü tartışma yaşamıştı. TV100'deki yeni iddia ise; Kubilay Aka yaşanan gerginlik sonrası mekandan çıktı ve Mert Yazıcıoğlu'nu aradı.

Yaşananları anlatan Aka, Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin rahatsızlık boyunda olduğunu iddia etti.

Ekran Alıntısı

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Öğrendikleri sonrası sevgilisi ile iletişime geçen Yazıcıoğlu, "İnsanlar yanlış anlıyor" dedi ve sevgilisinden dışarıda daha dikkatli davranmasını rica etti. Ünlü oyuncu konuyu daha fazla büyütmeden kapattı.

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