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Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? Evleniyorlar mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bir dargın bir barışık birliktelik yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner'ın ayrılığa dayanamayıp barıştığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine ünlü çift sosyal medyada gündem oldu.

Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı mı? Evleniyorlar mı?

Miray Daner, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3,5 yıllık ilişkisi Aka'nın Hilal Altınbilek ile çekilden fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sona erdi.

Ayrılığa çok fazla dayanamayan Miray Daner, Kubilay Aka'yı affetti ve ilişkilerine 2. şansı verdi. Bu kez de çift, Kubilay Aka'nın ifşa olan Instagram yazışmaları nedeniyle yollarını ayırdı.

Ayrılığın üzerinden 1 yıl geçmeden çiftin üçüncü kez barıştığı iddia edildi. Miray Daner'in Aka'yı evlilik şartı ile affettiği konuşulurken, ünlü oyuncu Twitter'da TT oldu.

BORAN KUZUM GİBİ BİRİ VARKEN...

İşte Miray Daner'in sürpriz kararıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

  • Miray Daner'in kankası sinirden duvarları yumrukluyordur, adım gibi eminim!

  • Miray Daner’i müsait olduğu bir zaman dolandırmak isterim...

  • Boran Kuzum gibi biri varken onu 2 kez aldatan adama 3.şansı vermek ve üstüne üstün evlilik şartı koşmak...

  • Yanlış kararlar vermekte Miray Daner gibi ol...

  • Miray Daner, balım bak güzel kızsın neden kendine bunu yapıyorsun? Aldatan adamla evlilik şartıyla barışmak nedir?


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