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  4. Kucağında bebeği varken öldürülen kadının kardeşi hakkında yakalama kararı

Kucağında bebeği varken öldürülen kadının kardeşi hakkında yakalama kararı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kucağında bebeği varken evinde uğradığı silahlı saldırıda ölen genç kadının kardeşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi’nde bulunan Timuçin Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. 4 kurşun isabet etmiş halde ağır yaralı olarak bulunan Deniz K., 112 ve 110 ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUĞU KUCAĞINDAYKEN KATLEDİLDİ

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın kardeşi S.K.’nın “aile meclisi" kararıyla ablasını çocuğu kucağındayken katlettiği iddia edildi.

KARDEŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Deniz K.’nın çocuğu koruma altına alınırken, hakkında yakalama kararı çıkarılan S.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kadın cinayeti yakalama kararı

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