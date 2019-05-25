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Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2019 16:03 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Kartal mevkinde, kucağında bebek ile direksiyon başına geçen araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Kartal mevkinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz sürücü hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.

O anlar ise yolda ilerleyen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kartal istanbul E-5

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