Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi

E-5 Karayolu Kartal mevkinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, kucağındaki bebek ile uzun süre ilerledi. Kucağında bebek ile direksiyon başına geçen sürücü, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Sorumsuz sürücü hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.
O anlar ise yolda ilerleyen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
(İHA)
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