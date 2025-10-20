Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

20.10.2025 12:14
Rahim ağzı kanseri, erken tanı sayesinde önlenebilir kanser türlerinden biri. Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alsa da düzenli yapılan smear testi (PAP smear) sayesinde hastalık çok erken evrede tespit edilebiliyor. Buna rağmen, utanç, ihmal ya da bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadın bu basit ama hayati testi yaptırmaktan çekiniyor.

Sağlık kontrolleri çoğu zaman ertelenir. Yoğunluk, korku ya da "bir şeyim yok ki" düşüncesiyle yıllar geçip gider. Unutulmamalıdır ki bazı testler, hayat kurtarabilecek kadar değerli. Smear testi de onlardan biri. Rahim ağzı kanserinin erken belirtilerini yakalayan bu test, kadın sağlığının en önemli koruyucu basamaklarından biri olarak kabul ediliyor.

SMEAR TESTİ NEDİR?

Smear testi, rahim ağzından alınan hücre örneklerinin mikroskop altında incelenmesiyle yapılır. Bu test sayesinde henüz kanser gelişmeden önce, hücrelerdeki anormal değişiklikler fark edilir. Yani amaç, hastalığı değil, hastalığa dönüşme ihtimali olan durumu erkenden yakalamaktır. Bu da tedaviyi hem kolay hem etkili hale getirir.

21 YAŞINDAN BÜYÜKSENİZ DİKKAT

Uzmanlar, cinsel olarak aktif olan kadınların 21 yaşından itibaren düzenli smear testi yaptırmasını öneriyor. Test sonucu normalse, genellikle 3 yılda bir tekrar edilmesi yeterlidir. HPV testiyle birlikte yapıldığında ise aralık 5 yıla kadar uzayabiliyor. Ancak risk faktörleri taşıyan kişiler için doktor kontrolünde daha sık test gerekebilir.

RAHATSIZ EDİCİ BULUNUYOR

Ne yazık ki bazı kadınlar bu testi rahatsız edici ya da gereksiz bulduğu için yaptırmıyor. Birkaç dakikalık işlem, ileride çok daha zorlu bir sürecin önüne geçebiliyor. Kadın sağlığıyla ilgili konuşmak, ne yazık ki hala bazı toplumlarda tabu sayılıyor.

HASTALIĞIN SESİNİ KISIN

Rahim ağzı kanseri, erken teşhisle neredeyse tamamen önlenebilir bir hastalık. Smear testi ise bu erken teşhisin en güvenilir anahtarı. Kadınların düzenli olarak kontrole gitmesi, utancı bir kenara bırakıp sağlığına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bazı hastalıklar sessiz ilerler, ama erken fark edilirse sesini kısar.

