Küçük çocukları odaya kapatıp tuvalete bile göndermemiş! Babaannenin korkunç zulmünde iğrenç 'pet şişe' detayı: Müge Anlı kan donduran olayı böyle anlattı

Çocuklara mapus hayatı yaşattı, vefat eden 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'i hastaneden kaçırıp gömmeye niyetlendi. Babaannenin korkunç zulmü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çocukların akrabası Gülüzar hanımın başvurmasıyla ortaya çıktı. Türkiye'nin gündemini sarsacak korkunç işkenceden ayrıntılar Müge Anlı anlatırken programdakiler kulaklarına inanamadı. Küçük çocuğun fotoğrafları ise yaşadığı içler acısı durumu gözler önüne serdi. Babaannenin kaçtığını duyan izleyiciler tekrar şaşkına döndü.

"ÇOCUKLAR PERPERİŞAN, BİR DERİ BİR KEMİK"

Dün akşam saatlerinde Gülüzar hanımın telefon açtığını söyleyen Müge Anlı, 3 çocuktan bahsettiğini ve fotoğraf gönderdiğini söyledi. Çocukların 6, 9 ve 12 yaşlarında olduğunu, anne bababalarının cezaevinde olduğunu söyleyen Anlı şöyle devam etti:

"Bu çocuklara halası, amcası ve babaannesi bakıyormuş. Bir haber geliyor, diyorlar ki '6 yaşındaki Nur vefat etti.' Bir bakıyorlar, evde 2 tane çocuk var. Çocuklar perperişan, bir deri bir kemik. Üstleri, başları morarık içinde."

ELİNDE KEFENLE ÇOCUĞU "HASTANEDEN ALIP GÖMECEĞİM" DEMİŞ

Nur Elif'in vefatıyla ilgili ayrıntıları Anlı şöyle anlattı:

"Bu çocuk fenalaşmış, babaanne ambulans çağırmış, hastaneye götürülmüş. Ne oldu, boğazına mandalina kaçtı. Çocuğun kafası darbeler almış, gözle görülür şekilde darbeler içinde. Babaanne hastanenin orada, elinde beyaz bez, kefenmiş, 'Ben çocuğu oradan alıp gömeceğim' diye selasını da okutmuş kendi kendine."

BABAANNE KAÇTI

Babaannenin bu söylemi üzerine devreye hastane polisi girerken Gülüzar hanım "Bu 2 çocuğu buradan kaçırmam lazım" diyor. O sırada büyük çocuğun fenalaştığını belirten Müge Anlı, "Gülüzar hastaneye götürünce oradaki hastane polisi devreye girdi. Sosyal Hizmetler çocuklar için girdi. Şu an ilk edinilen bilgiye göre amca ve hala gözaltına alındı, babaanne de kaçtı" diye konuştu.

Babaannenin firari, hala ve amcanın ise gözaltına olduğunu ifade eden Anlı, Gülüzar hanımın çocuk fenalaşmadan önce bir röportaj yaptığını ifade ederek "Çocuğun anlattıkları inanılmaz. Çocuk diyor ki 'Bizi aç bırakıyorlardı, dövüyorlardı.' Ölen çocuk için diyorlar ki 'En son inliyordu, sesi çıkıyordu. Sonra bir baktık sesi çıkmıyor" dedi.

"TUVALETE GÖNDERİLMİYORLAR, ŞİŞEYE YAPIYORLAR, YAPAMAYAN ÇOCUK DAYAK YİYOR"

Gülüzar hanım ise çocukların yaşadığı işkenceleri şöyle detaylandırdı:

"Bu çocukları babaanne okula göndermiyor. Okul hayatını bitiriyor. Evden kapı dışarıya çıkarmıyor. Ayrılmış olduğu eşinin ismi olduğu için Metin'i cezalandırıyor. Mapus hayatı yaşıyor, odadan dışarı çıkartmıyor. Annesi "Benim çocuklarımı neden görüşe getirmedin" dediği için kıza da ceza veriyor."

Gülüzar hanımın anlattıklarına Anlı şu eklemeyi yaptı:

"Tuvalete gönderilmiyorlar, şişeye yapıyorlar. Küçük olan yapamadığı için dayak yiyor."